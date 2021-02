ESPM disponibiliza mais de 100 cursos online e gratuitos

Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), uma das mais renomadas do Brasil, começou a oferecer cursos gratuitos e online chamados de pocket lives. Este ano as aulas ao vivo continuam, com a possibilidade de interação em tempo real com os professores da instituição. Para o primeiro semestre de 2021, 40 cursos sobre marketing, comunicação, inovação e empreendedorismo foram programados, incluindo “Gestão de marcas de luxo: desafios e oportunidades”, “Estratégia Digital de Conteúdo e “Crise e o Relacionamento com a Imprensa”. O acesso às aulas se dá por ordem de chegada, mas os inscritos que não conseguem participar recebem posteriormente o material gravado.



As aulas são gratuitas e ocorrem por meio do aplicativo Zoom. Os alunos ganham um certificado de participação, algo fundamental para melhorar o currículo. As 70 lives ministradas no ano passado também estão disponíveis no site da ESPM e podem ser assistidas por todos, porém sem emissão de certificados.

Clique no link para se inscrever: ESPM oferece mais de 100 cursos online gratuitamente