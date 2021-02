Os 10 melhores filmes que estreiam na Netflix em fevereiro

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre (2021), Michael Fimognari

Baseado no livro homônimo de Thomas Harris, “Dragão Vermelho” faz parte da série de filmes sobre o canibal Hannibal Lecter. Will Graham é um agente especial do FBI que quase perdeu a vida tentando prender Hannibal. Depois de conseguir prendê-lo, ele é obrigado a pedir a ajuda do psicopata para capturar o serial killer Francis Dollarhyde. Mas, ao mesmo tempo em que Lecter auxilia Will Graham no caso, repassa ao assassino Dollarhyde informações sobre a vida pessoal do agente.