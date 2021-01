Os 50 melhores filmes para ver na Netflix em 2021

A Netflix é hoje o maior serviço de streaming do mundo e possui um catálogo com mais de 70 mil títulos. Entre eles, alguns são verdadeiras obras-primas e merecem ser assistidos por todos que apreciam a sétima arte. Com base em reportagens publicadas por críticos de cinema dos maiores sites do mundo, como “Telegraph”, “The Guardian” e “The New York Times”; a Revista Bula elaborou uma lista com os 50 melhores filmes da Netflix para ver em 2020. A lista conta com produções de diferentes épocas e nacionalidades, como o recente “Os 7 de Chicago” (2020), de Aaron Sorkin; e o clássico “Bastardos Inglórios” (2009), dirigido por Quentin Tarantino.

1 — O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola Nos anos 1950, Don Vito Corleone é o chefe de uma das famílias de mafiosos mais influentes em Nova York. Virgil Sollozzo, um gângster, anuncia a Don Vito que pretende estabelecer um grande esquema de vendas de narcóticos na cidade, mas só fará isso com a permissão da família Corleone. Vito se nega a apoiá-lo e acaba sendo vítima de um atentado. Enquanto se recupera, ele pede que o filho mais velho, Sonny, assuma os negócios em seu lugar.

2 — O Irlandês (2019), Martin Scorsese Frank Sheeran, “O Irlandês”, é um veterano de guerra cheio de condecorações. Ele aprendeu a matar servindo na Segunda Guerra Mundial e divide seu tempo entre os trabalhos de caminhoneiro e assassino de aluguel para a máfia. Já velho, Frank reflete sobre sua carreira no mundo do crime e seu envolvimento com os Bufalino, uma família de mafiosos. Ele também relembra seu envolvimento no desaparecimento do líder do sindicato dos caminhoneiros, Jimmy Hoffa, que era seu amigo de longa data.

3 — História de um Casamento (2019), Noah Baumbach O diretor de teatro Charlie e a atriz Nicole estão passando por muitas dificuldades no relacionamento e decidem se divorciar. Os dois concordam em não envolver advogados, levando o processo de uma maneira amigável, mas Nicole muda de ideia e contrata uma advogada experiente, Nora Fanshaw. Surpreso com a atitude de Nicole, Charlie se esforça para pagar um famoso advogado e lutar pela custódia do filho, o pequeno Henry.

4 — Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.

5 — Mank (2020), David Fincher O filme se passa nas décadas de 1930 e 40, em Hollywood, e segue a tumultuosa história do roteirista Herman J. Mankiewicz, conhecido como Mank. Além de ter que lidar com seus vícios, ele tem problemas com Orson Welles para construir o roteiro do filme “Cidadão Kane”, obra-prima do cineasta. O longa também aborda a relação de Mank com os grandes nomes da indústria cinematográfica da época.

6 — Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Perseguido pelas lembranças do passado, Max Rockatansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém. Ainda assim, ele aceita se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa Wasteland em uma máquina de guerra, conduzida pela imperatriz Furiosa. O bando está fugindo do tirano Immortan Joe, que inicia uma perseguição implacável aos insurgentes.

7 — Roma (2018), Alfonso Cuarón O filme foi inspirado na infância de Cuarón e conta a história de Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média, moradora do bairro Roma, na Cidade do México. Em um ano, acontecimentos inesperados afetam a rotina da família. Enquanto sua patroa, Sofia, sofre com o afastamento do marido, Cleo engravida do namorado, Fermín, que não quer assumir a criança.

8 — Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino Após assistir à morte de sua família, a judia Shosanna foge para a França. Em Paris, ela comanda um cinema local, mas vive à espera de uma oportunidade para se vingar dos nazistas. Após conseguir um filme importante para seu cinema, Shosanna pretende reunir Hitler e a elite dos oficiais nazistas durante a estreia e incendiá-los. O evento chama a atenção dos “Bastardos”, um grupo de soldados judeus, liderados por Aldo Reine, que também deseja matar os alemães.

9 — Trama Fantasma (2018), Paul Thomas Anderson Nos anos 1950, Reynolds Woodcock é um renomado estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da elite britânica. Sua inspiração vem das mulheres que entram e saem de sua vida constantemente. Mas tudo muda quando ele conhece a inteligente garçonete Alma, que se torna sua musa e amante. Apesar de amar Woodcock, Alma não aceita seu jeito sistemático e agressivo.

10 — O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Daniel Mantovani é um escritor argentino que recebeu a maior das láureas: o Prêmio Nobel de Literatura. Radicado há 40 anos da Europa, ele é convidado para voltar à sua cidade natal, a pequena Salas, para receber o título de Cidadão Ilustre. Ainda que Daniel tenha um certo desprezo pelo povoado onde nasceu, ele aceita o convite. Mas, sua visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.

11 — Quem Quer Ser Um Milionário? (2009), Danny Boyle Jamal Malik é um rapaz de 18 anos que cresceu nas favelas de Mumbai, na Índia. Ele é chamado para participar da versão indiana do programa de TV “Quem Quer Ser Um Milionário?”, concorrendo a 20 milhões de rúpias. Sua experiência de vida o ajuda a responder as perguntas do show e ele se torna um milionário. Mas, o apresentador do programa e a polícia desconfiam da honestidade do garoto. Para provar sua inocência, Jamal conta aos policiais a história de sua vida.

12 — Um Contratempo (2016), Oriol Paulo Adrian Doria é um jovem homem de negócios que vive uma ótima fase tanto na vida profissional quanto familiar. Até que um dia ele acorda num quarto de hotel e encontra sua amante morta no banheiro. Com medo de ver sua vida desmoronar, Adrian contrata a melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman, que o ajudará a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite.

13 — Beleza Americana (1999) Sam Mendes O filme conta a história de Lester Burnham, um homem de meia idade completamente insatisfeito com a vida. Ele é casado com Carolyn, uma ambiciosa corretora de imóveis, com quem tem uma filha adolescente, Jane. Lester reencontra um sentido quando se apaixona por Angela, uma amiga de Jane. Para tentar abandonar o cotidiano monótono e conquistar a garota, ele conta com a ajuda do vizinho Ricky, que lhe dá alguns conselhos.

14 — V de Vingança (2005), James McTeigue Após uma guerra mundial, um partido totalitário ascende ao poder na Inglaterra. O governo tem o controle da mídia, há uma polícia secreta e as minorias são enviadas para campos de concentração. Na luta pela liberdade, um homem mascarado e conhecido apenas como V usa táticas terroristas para enfrentar os opressores da sociedade. V salva Evey, uma jovem vítima da polícia, e encontra nela uma nova aliada contra o governo.

15 — Os 7 de Chicago (2020), de Aaron Sorkin Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.

16 — O Tigre Branco (2021), Ramin Bahrani Balram é um jovem inteligente e ambicioso que cresceu numa pobre zona rural da Índia. Para sair de sua aldeia, ele aceita trabalhar como motorista de Ashok, um homem milionário. Treinado desde sempre para ser um servo, ele se torna indispensável para o patrão rico. Mas, após ser traído por Ashok, Balram se rebela e inicia uma jornada independente para deixar a pobreza e ascender socialmente.

17 — Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995), David Fincher Prestes a se aposentar, o detetive experiente William Somerset se une a David Mills, um jovem policial, para investigar uma série de assassinatos em Los Angeles. Durante a investigação, eles descobrem que o assassino é um psicopata que tem como alvo pessoas que representam os sete pecados capitais. Eles armam um plano para prendê-lo, mas não imaginam que também estão na mira do criminoso.

18 — O Destino de Uma Nação (2018), Joe Wright Em maio de 1940, o primeiro-ministro do Reino Unido, Neville Chamberlain, é forçado a renunciar e indica Winston Churchill como seu substituto. Já em seus primeiros dias no governo, Churchill precisa lidar com um grande desafio: fazer um acordo de paz com Hitler ou lutar até o fim contra os nazistas. Em meio às pressões e oposições, ele tenta tomar a melhor decisão para o país.

19 — Gravidade (2013), Alfonso Cuarón Matt Kowalski é um astronauta experiente que está em missão de conserto ao telescópio Hubble, juntamente com a doutora Ryan Stone. Repentinamente, eles são atingidos por uma chuva de destroços, causada pela destruição de um satélite, e ficam à deriva no espaço. Sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, Matt e Ryan tentam sobreviver em um ambiente completamente inóspito para a vida humana.

20 — A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.

21 — Django Livre (2012), Quentin Tarantino Django é um ex-escravo que vive no Sul dos Estados Unidos, no período anterior à Guerra Civil Americana. Dotado de um talento notável para a caça, ele faz uma aliança com Schultz, um caçador de recompensas que está em busca dos irmãos assassinos Brittle. Django aceita ir atrás dos criminosos com o caçador, desde que Shcultz o ajude a encontrar sua esposa, Broomhilda, que há anos foi comprada por um fazendeiro.

22 — Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994), Robert Zemeckis Mesmo com o QI baixo, Forrest Gump nunca se sentiu desfavorecido. Por obra do acaso, ele participou de alguns dos mais importantes eventos da história dos Estados Unidos. Forrest ensinou Elvis Presley a dançar, serviu com honra no Vietnã, foi estrela de um time de futebol americano, conheceu Richard Nixon e percorreu vários estados a pé. Apesar de todas as suas experiências, ele não consegue esquecer Jenny, seu amor de infância.

23 — Joias Brutas (2020), Benny e Josh Safdie Howard Ratner é o dono de uma loja de joias que está cheio de dívidas por jogos de apostas. Para resolver sua situação, ele quer vender uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia. Inicialmente, Howard oferece a joia a um de seus clientes assíduos, mas depois percebe que pode lucrar muito mais indo à leilão. Só que, antes disso, ele precisa driblar os cobradores que o perseguem.

24 — Pieces of a Woman (2021), Kornél Mundruczó Martha e Sean Carson estão prestes a se tornarem pais. Mas, durante o parto domiciliar, a parteira acaba sendo negligente e a bebê deles morre pouco tempo após o nascimento. Enquanto tenta lidar com o luto, Martha ainda precisa encarar o relacionamento abalado com Sean e a presença da mãe autoritária. Além disso, o processo judicial que ela move contra a parteira se torna público.

25 — La La Land — Cantando Estações (2016), Damien Chazelle Em Los Angeles, Mia e Sebastian se conhecem e se apaixonam. Ela é uma aspirante a atriz, ele é um pianista de jazz desempregado. Mia, cansada das audições fracassadas, decide escrever sua própria peça, enquanto Sebastian começa a tocar em uma banda pop. Ao mesmo tempo em que tentam uma chance em Hollywood, Mia e Sebastian fazem de tudo para continuar juntos.

26 — Gladiador (2000), Ridley Scott No final do reinado de Marco Aurélio, ele diz que irá deixar o trono para o general romano Maximus. Isso desperta a ira de Commodus, filho do imperador, que mata o próprio pai e ordena a morte do general. Após conseguir fugir, Maximus se esconde sob a identidade de um escravo e gladiador. Dia após dia, ele triunfa nas lutas da arena e ganha a confiança do povo, sabendo que o apoio popular será fundamental quando ele tiver a chance de se vingar de Commodus.

27 — O Diabo de Cada Dia (2020), de Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

28 — Eu, Daniel Blake (2016), Ken Loach Após sofrer um ataque cardíaco, o carpinteiro Daniel Blake não pode mais trabalhar e luta para receber os benefícios concedidos pelo governo aos que estão desempregados. Porém, ele é analfabeto digital e não consegue lidar com todas as burocracias exigidas. Em uma de suas idas a departamentos governamentais, ele conhece Katia, uma mãe solteira de duas crianças que também está passando por dificuldades. Os dois se aproximam e Daniel decide ajudá-la.

29 — O Tigre e o Dragão (2000), Ang Lee Na China do século 19, durante a dinastia Qing, o mestre das artes marciais Li Mu Bai anuncia que irá se aposentar. Ele entrega a sua lendária espada Destino Verde a amiga guerreira Yu Shu Lien, para que ela leve o artefato até o Senhor Te, que a guardará como relíquia. Mas algumas horas depois a espada é roubada e Lien descobre que a ladra é Jen Yu, uma outra guerreira treinada por Jade Fox, uma antiga inimiga do mestre Li Um Bai.

30 — Dunkirk (2017), Christopher Nolan Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados da Bélgica, Inglaterra e França são cercados pelo exército alemão nas praias de Dunkirk. Sob cobertura aérea e terrestre das forças britânicas, eles esperam ser resgatados. O filme acompanha três momentos diferentes da operação. No céu, o piloto Farrier tenta destruir um avião inimigo; em alto mar, sr. Dawson leva seu barco de passeio para ajudar no resgate; e na praia, o soldado Tommy faz de tudo para escapar com vida.

31 — A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan e Joel Cohen Trabalhando pela primeira vez com a Netflix, os famosos irmãos Coen idealizaram uma antologia faroeste. O filme reúne seis curtas com histórias diferentes, mas que ocorreram no mesmo local, a fronteira selvagem do velho oeste. Os episódios seguem os capítulos do livro fictício “A Balada de Buster Scruggs e Outros Contos da Fronteira Americana”.

32 — A Sun (2019), Mong-Hong Chung O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

33 — O Quarto de Jack (2015), Lenny Abrahamson Joy foi sequestrada na adolescência e vive isolada em um quarto com seu filho Jack, onde recebe frequentemente a visita do seu sequestrador. Mesmo nesse ambiente amedrontador, ela se esforça para que Jack tenha dias felizes e cria um universo especial dentro do esconderijo, ao qual chama de “O Quarto de Jack”. Determinada a dar uma infância normal ao filho, ela elabora um arriscado plano de escape. Fora do quarto, os dois precisarão enfrentar juntos o mundo real.

34 — Dois Papas (2019), Fernando Meirelles O filme constrói um encontro fictício entre o então cardeal Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco, e o Papa Bento XVI, em 2012. Durante uma das maiores crises recentes da Igreja, o argentino Jorge Bergoglio decide pedir sua aposentadoria por discordar da forma como o Papa tem conduzido a igreja. Com a passagem já comprada para Roma, ele é surpreendido pelo convite do próprio Papa Bento XVI para visitá-lo. No encontro, eles falam sobre suas vidas e os rumos do catolicismo.

35 — Meu Nome é Dolemite (2019), Craig Brewer Nos anos 1970, o comediante Rudy Ray Moore torna-se um sucesso entre a população negra norte-americana. Inserindo piadas sujas e palavrões nas histórias que ouve na rua, ele cria Dolemite, seu personagem mais famoso. Decidido a ampliar seus horizontes, Rudy resolve fazer um filme independente sobre Dolemite. Mas, além das complicações para gravar o longa, ele enfrenta dificuldades para exibi-lo no circuito comercial.

36 — A Teoria de Tudo (2014), James Marsh O filme conta a história de Stephen Hawking, astrofísico britânico que fez descobertas relevantes para a ciência. Aos 21 anos, ele se apaixona por Jane Wilde, uma estudante de Cambridge, mas logo é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença motora degenerativa. Jane decide continuar ao lado do namorado e os dois se casam. Contrariando os diagnósticos médicos, Hawking tem três filhos com Jane e persiste em seu trabalho intelectual, tornando-se um dos cientistas mais aclamados do mundo.

37 — A Chegada (2016), Denis Villeneuve Seres extraterrestres pousam 12 espaçonaves em locais diferentes da Terra. Nos Estados Unidos, o governo convoca a linguista Louise Banks e o físico Ian Donnelly para interpretarem os sinais dos alienígenas, numa tentativa de entender o que eles querem na Terra. Louise e Ian fazem uma série de experimentos com os extraterrestres, mas os interesses políticos acabam interferindo no trabalho deles. Enquanto isso, a tensão entre terráqueos e alienígenas continua crescendo.

38 — Lendas da Paixão (1995), Edward Zwick O filme conta a história de três irmãos que vivem com o pai em uma fazenda do interior dos EUA, no início do século 20. Alfred, o mais velho, é reservado e sério. Tristan, o do meio, é selvagem e apaixonado pela natureza. Samuel, o caçula, é o mais sensível e constantemente protegido pelos irmãos mais velhos. A noiva de Samuel, Susannah, decide passar um tempo na fazenda e a presença feminina no local acaba criando uma rivalidade entre os irmãos.

39 — Sniper Americano (2014), Clint Eastwood Adaptado do livro homônimo, o filme conta a história real de Chris Kyle, um atirador de elite das forças especiais da marinha dos Estados Unidos. Durante a Guerra do Iraque, ele mata mais de 150 pessoas e recebe muitas condecorações por sua atuação. Quando finalmente volta para casa, Kyle precisa enfrentar uma nova missão: deixar as lembranças da guerra no passado e se dedicar à esposa e seus filhos.

40 — Klaus (2019), Sergio Pablos Pior aluno da academia de carteiros, o mimado Jasper é mandado para Smeerensburg, uma remota ilha localizada acima do Círculo Ártico. Nessa cidade, os habitantes brigam o tempo todo e não demonstram o mínimo interesse pelas cartas. Para bater sua meta de correspondências e voltar para casa logo, Jasper conta com a ajuda da professora Ava e do misterioso carpinteiro Klaus. Juntos, eles tentam alegrar Smeerensburg e apresentar aos moradores a magia do natal.

41 — Entre Dois Amores (1985), Sydney Pollack No início do século 20, a aristocrata dinamarquesa Karen Blixen se muda para o Quênia, na África, para se juntar a Bror, um barão cafezeiro com quem ela se casou por conveniência. Com o tempo, ela desenvolve sentimentos por Bror e se magoa ao descobrir que ele é infiel. Karen então se apaixona por um caçador local, mas percebe que ele prefere uma vida mais simples comparada com a que ela vive.

42 — Lazzaro Felice (2018), Alice Rohrwacher Inspirado na história bíblica, o filme apresenta Lazzaro, um garoto muito bondoso e inocente. Apesar de ser explorado pelos familiares, ele estava satisfeito com a vida simples do campo. No entanto, após uma tragédia, Lazzaro acorda no Século 21. O rumo de sua história muda e ele começa uma jornada para reencontrar sua família e viver como antigamente.

43 — Assunto de Família (2018), Hirokazu Koreeda Depois de cometerem alguns furtos, Osamu e seu filho Shota se deparam com uma garotinha abandonada. Mesmo relutantes, eles abrigam a garota e a esposa de Osamu concorda em cuidar dela. Embora a família seja pobre e roube para sobreviver, todos vivem felizes juntos. Até que a justiça descobre os segredos que eles escondem. O filme foi o ganhador da Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes, em 2018.

44 — Okja (2017), Bong Joon Ho A CEO de uma poderosa empresa informa ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile, o “superporco”. Para apresentá-lo ao mundo, a empresa envia 26 dos animais para diferentes países, onde devem permanecer por 10 anos. Após o fim desse período, eles serão levados para Nova York. A jovem Mija cresceu ao lado de Okja, o superporco criado pelo avô, e está decidida a fazer de tudo para que o animal não seja tirado deles.

45 — Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll Emílio é um professor universitário viúvo e aposentado, que vive em Valência, na Espanha. Em um exame de rotina, ele descobre que está no primeiro estágio da doença de Alzheimer. Sabendo que logo perderá todas as suas memórias, Emílio se reaproxima de sua filha, Julia, e da neta, Blanca. Ele também decide viajar para Navarra, onde pretende reencontrar Margarita, sua paixão da adolescência.

46 — O Poço (2020), Galder Gaztelu-Urrutia Goreng acorda em uma cela de concreto marcada com o número 48. Seu companheiro de cárcere explica que eles estão em uma prisão vertical, onde não há nada para se fazer a não ser esperar pela comida, que vem por meio de uma plataforma que desce os andares. Dessa forma, quem está nas primeiras celas come mais, deixando apenas restos para os que estão nos níveis mais baixos. Atormentados pela fome, os prisioneiros fazem tudo o que for preciso para sobreviver.

47 — Tropa de Elite (2007), José Padilha O filme acompanha a jornada dos agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro, liderado pelo capitão Roberto Nascimento. Roberto está cansado da pressão do trabalho e, com o nascimento do primeiro filho, pretende encontrar um substituto para seu cargo e abandonar a corporação. Mas, antes ele precisa ter certeza de que seu sucessor será tão bom quanto ele. Nas operações contra o tráfico, ele observa a conduta de dois novatos da polícia.

48 — Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (2004), Tim Burton Na juventude, Edward Bloom resolve deixar sua pequena cidade, no Alabama, para dar a volta ao mundo. Em seu percurso, ele vive aventuras surpreendentes. Anos mais tarde, no dia do casamento de seu filho, William, ele conta alguns dos episódios fantásticos que viveu, fascinando a todos. Mas, William acredita que o pai está mentindo e resolve investigar a veracidade das histórias contadas por ele.

49 — Beasts of No Nation (2015), Cary Fukunaga Agu é uma criança que sofre com as consequências da guerra civil da África do Sul. Depois que seu pai é morto por militares, ele é obrigado a se tornar um soldado, abandonando a família para lutar no conflito. Para se transformar em um combatente, ele é instruído por um comandante, que o ensina as cruéis regras da disputa armada. O longa é baseado no livro homônimo do autor nigeriano Uzodinma Iweala.