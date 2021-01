Os 12 melhores filmes de suspense para ver na Netflix em 2021

Suspenses sempre foram sucesso de bilheteria, por isso não é surpresa que entre os filmes mais assistidos da Netflix estejam alguns exemplares do gênero. Para os usuários do serviço de streaming que gostam de longas inteligentes com sustos, mistérios e reviravoltas, a Bula reuniu em uma lista os 12 melhores disponíveis no catálogo. Todos os selecionados foram bem avaliados pela crítica especializada e pelo público, com destaque para “A Ligação” (2020), de Lee Chung-hyeon; “Fragmentado” (2016), de M. Night Shyamalan; e “Ilha do Medo” (2010), dirigido por Martin Scorsese. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Ligação (2020), Lee Chung-hyeon Kim Seo-yeon acaba de se mudar uma antiga mansão isolada de sua família. No local, ela encontra um telefone sem fio e começa a receber misteriosas ligações, nas quais uma mulher diz que está sendo torturada pela mãe. Seo-yeon logo descobre que a mulher ao telefone, Oh Youn-sook, está morando na mesma casa, mas em alguma época do passado. As duas trocam informações sobre suas vidas e descobrem que, se Youn-sook tomar certas atitudes, pode mudar o destino de Seo-yeon.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

Partida Fria (2020), Lukasz Kosmicki Joshua Manski é um gênio da matemática que, por conta de traumas e decepções, abandona a carreira e se torna alcoólatra. Anos depois, no auge da Guerra Fria, ele é convocado pelo governo norte-americano para jogar no campeonato de xadrez entre EUA e Rússia, em Varsóvia. Ele tem que enfrentar Gavrylow, um campeão invicto soviético. Mas, durante sua estadia na Rússia, Joshua descobre que está envolvido em um perigoso esquema de espionagem.

El Camino: A Breaking Bad Movie (2019), Vince Gilligan O filme dá continuação aos acontecimentos do último episódio da série “Breaking Bad”, exibida entre os anos de 2008 e 2013. Considerada uma das melhores da história, ela narra a vida do professor de química Walter White, que decide produzir metanfetamina com seu ex-aluno, Jesse Pinkman. Em “El Camino”, Jesse consegue fugir do cativeiro onde estava sendo mantido por sequestradores e faz de tudo para fugir da polícia.

Calibre (2018), Matt Palmer O filme gira em torno de dois amigos de longa data que viajam durante o fim de semana para um vilarejo escocês. Marcus, um caçador experiente, deseja ensinar o amigo Vaugh a caçar. Durante a caçada, eles avistam um alce e atiram. O animal foge sem ser ferido, mas eles sabem que atingiram alguma outra coisa e precisam esconder a tragédia.

Gun City (2018), Dani de la Torre Em 1921, os confrontos entre bandidos e anarquistas provocam caos e tumulto na Espanha. Após um grande roubo de armamento militar, o policial Aníbal Uriarte é enviado a Barcelona com a missão de descobrir o paradeiro das armas e, assim, evitar a eclosão de uma guerra civil. Mas, para conseguir fazer seu trabalho, Uriarte tem que lidar com a corrupta polícia local.

Tempo Compartilhado (2018), Sebastian Hofmann Pedro aproveita uma promoção para descansar com sua família em um resort. Chegando lá, certo de que encontraria um paraíso perfeito, ele descobre que o lugar distribuiu mais vagas do que era capaz de comportar e agora sua família terá que dividir o quarto com outras pessoas. As férias de Pedro se tornam um pesadelo e ele começa a desconfiar que todos os contratempos fazem parte de um plano do resort para destruir sua família.

Já Não me Sinto em casa Neste Mundo (2017), Macon Blair O filme conta a história de Ruth, uma auxiliar de enfermagem que leva uma vida entediante e solitária. Após ter seu computador e os talheres de prata que herdou da avó roubados, ela passa a viver com o propósito de rastrear os ladrões que invadiram sua casa. Para isso, Ruth conta com a ajuda de seu vizinho detestável, Tony. Mas a dupla logo percebe que está se envolvendo com criminosos imprevisíveis.

Rastros de Um Sequestro (2017), Jang Hang-jun Jin-Seok é o maior admirador de seu irmão mais velho, Yoo-Seok, famoso por ser um excelente aluno e músico. Mas, logo após se mudarem para uma casa nova, Yoo é sequestrado sem deixar pistas. Ele reaparece 19 dias depois, dizendo não lembrar de nada que aconteceu. Percebendo o comportamento estranho de Yoo, Jin desconfia de que a pessoa que voltou para casa não é seu irmão e resolve investigar o sequestro sozinho.

Fragmentado (2016), M. Night Shyamalan Kevin Wendell Crumb sofre com transtorno dissociativo de identidade e possui 23 personalidades, que se alternam no comando de seu corpo. Sob o controle de Dennis, uma de suas personalidades, Kevin sequestra as adolescentes Claire, Marcia e Casey. Presas em um cativeiro subterrâneo, as garotas tentam entender todas as facetas perigosas do sequestrador para conseguirem fugir.

Um Contratempo (2016), Oriol Paulo Adrian Doria é um jovem homem de negócios que vive uma ótima fase tanto na vida profissional quanto familiar. Até que um dia ele acorda num quarto de hotel e encontra sua amante morta no banheiro. Com medo de ver sua vida desmoronar, Adrian contrata a melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman, que o ajudará a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite.