10 filmes inteligentes da Netflix que as pessoas contra a vacina não conseguiriam entender

A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan e Joel Cohen

Trabalhando pela primeira vez com a Netflix, os famosos irmãos Coen idealizaram uma antologia faroeste. O filme reúne seis curtas com histórias diferentes, mas que ocorreram no mesmo local, a fronteira selvagem do velho oeste. Os episódios seguem os capítulos do livro fictício “A Balada de Buster Scruggs e Outros Contos da Fronteira Americana”.