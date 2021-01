Tom e Jerry, Godzilla vs King Kong… Os filmes mais esperados de 2021

Se você achou que 2020 foi um ano estranho para o cinema, prepare-se para 2021. Os próximos 12 meses estão transbordando de grandes títulos de Hollywood — alguns reprogramados de 2020, outros programados para 2021 — que devem ajudar a compensar a escassez de filmes, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Um estúdio em particular, a Warner Bros., não está muito confiante. A empresa tem priorizado o crescimento do streaming, mais do que a indústria do cinema. A empresa já anunciou que todos os seus filmes de 2021 estrearão em seu serviço de streaming.

A HBO Max definiu uma estratégia parecida, mas disse que seus filmes serão lançados no streaming no mesmo dia em que estrearão nos cinemas. A Disney, por outro lado, está avançando com lançamentos globais no cinema, para a maioria de seus filmes de 2021, embora tenha uma plataforma de streaming própria, Disney +, que precisa de conteúdo.

Essa dinâmica, aparentemente estranha, de distribuição de filmes, provavelmente, continuará depois de 2021: alguns filmes importantes ainda sairão exclusivamente nos cinemas, alguns irão direto para streaming, enquanto o resto será distribuído por meio de alguma combinação dos dois. Sites de entretenimento trazem todas as novidades em tempo real.

As plataformas estão se adaptando a essa nova rotina. Muitos outros filmes, como a adaptação live-action da Disney de Pinocchio, estrearão em serviços de streaming, mas ainda não têm datas de lançamento no cinema. Esse deve ser um caminho para os principais filmes em 2021.

Apesar de todos os cancelamentos no mundo do cinema, em 2020, é possível perceber que a maioria dos filmes significativos de Hollywood ainda está programada para os cinemas, em 2021.

Abaixo, uma lista de sete filmes que serão lançados em 2021.

Tom e Jerry — 26 de fevereiro, no HBO MAX e nos cinemas

The King’s Man: A Origem — 12 de março, nos cinemas

Peter Rabit 2: O fugitivo — 2 de abril, nos cinemas

Mortal Kombat — 16 de abril, nos cinemas

Godzillavs King Kong — 21 de maio, no HBO MAX e nos cinemas

Top Gun: Maverick — 2 de julho, nos cinemas