10 filmes novos da Netflix e do Amazon Prime Video que vão te salvar do tédio

The Poison Rose (2020), George Gallo

Carson Phillips, um ex-astro do futebol que se tornou detetive particular, retorna à sua cidade natal, no Texas, para assumir o que parece ser um caso rotineiro de desaparecimento. Mas a situação se mostra mais complexa do que ele imaginava e logo Phillips percebe que sua filha é a principal suspeita. Agora, ele precisa correr para solucionar o mistério do desaparecimento e provar a inocência da filha.