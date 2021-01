Conheça a mais nova modalidade de rede social: a rede social para leitores

Com o grande sucesso das redes sociais e todas as formas de interação virtual onde pessoas se encontram e fazem amizades, conhecem os gostos e preferências das outras, agora temos outra modalidade de rede social. É a rede social literária, ou rede social para leitores, como é denominada a rede de contatos entre pessoas que amam a leitura.

Na rede social para leitores você encontra pessoas que também amam ler, pode indicar livros já lidos, resenhá-los e, ainda, pedir dicas de obras que ainda não leu, mas gostaria de saber se abordam assuntos de seu interesse.

O que vou encontrar na rede social para leitores

Apesar de ser uma nova modalidade, já existem muitos adeptos da rede social literária e vários sites onde você pode se cadastrar para ter acesso aos seus amigos leitores, de forma super fácil, como na rede social normal.

Na sua rede social para leitores, assim como na rede social comum, você cadastrará seu perfil, com seus dados básicos e preferências, para que a própria rede lhe indique livros. Ao lado do seu perfil, você verá seus seguidores e, também, sugestões de pessoas que se identificam com o mesmo estilo literário.

Cada site terá um layout diferente, com algumas características específicas, mas todos com o mesmo objetivo: incentivar a interação entre as pessoas e, claro, a leitura. Na maioria dos sites você conseguirá organizar sua estante virtual, separando os livros que já leu, está lendo ou gostaria de ler.

Você, ainda, conseguirá fazer uma resenha dos livros que já leu e gostou — indicando a outros leitores do seu perfil —, e trocar livros com outros usuários da rede social.

Existem outros sites de redes sociais (sites de redes sociais?) para leitores em que você pode, até, publicar seus próprios livros eletrônicos, de forma gratuita, promovendo a possibilidade de divulgação e interação com outros usuários.

E se você acompanha os famosos na sua rede social, pode, ainda, ver se eles também estão na sua rede social para leitores, segui-los, acompanhar quais livros eles andam lendo e descobrir quais celebridades têm afinidade literária com você.

Qual a melhor tela para minha leitura?

Com o grande processo de crescimento das redes sociais para leitores e dos livros digitais, que lá são avaliados, você pode se perguntar: qual a melhor tela para que minha leitura seja mais confortável?

Os livros digitais podem ser acessados de qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet: smartphones, computadores, tablets, kindle e outros.

As melhores telas para leitura e, também, para que você assista às suas séries, são maiores que 9 polegadas, pois, desta forma, você não agride seus olhos.

O aparelho que mais cuida do seu conforto ocular é o Kindle. Ele tem configurações específicas para deixar mais confortável sua leitura, como saturação da luz emitida pela tela, tamanho e fonte da letra, modo noite (onde a luz emitida pelo aparelho não é tão azul, evitando irritar sua visão).

Mas se você não possui este aparelho, use o que você tem, os livros não podem parar de ser devorados, para o bem da cultura e de todos que amam uma boa leitura.