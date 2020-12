Qual deus grego você seria, de acordo com o seu signo

Assim como a astrologia, a mitologia tem cativado as pessoas por milhares de anos. Algumas conexões entre o Zodíaco e os deuses gregos são fáceis de adivinhar — já que os gregos também se guiavam por 12 signos — mas há algumas surpresas e coincidências a serem encontradas. A partir de conhecimentos populares sobre os astros, a Bula reuniu em uma lista qual signo cada deus olímpico poderia representar. Deméter, por exemplo, é amigo e leal como um taurino; enquanto Apolo se assemelha à criatividade do leonino. É importante dizer que a lista serve para fins de entretenimento, pois é baseada em referências genéricas sobre e mitologia grega.

Áries — Ares

O planeta regente de Áries é Marte, o nome romano de Ares. O deus grego não era uma figura amada na Atenas antiga, da mesma forma que um ariano não agrada a todos. Eles têm temperamento curto, apesar de não serem más pessoas.

Touro — Deméter

Tanto Touro quanto Deméter são famosos por suas naturezas pacientes e devotadas, embora essas qualidades possam se transformar em teimosia e possessividade se não forem controladas. Deméter tinha um amor sublime pela filha, Perséfone. Da mesma forma, um taurino pode ser amigo e leal.

Gêmeos — Hermes

Hermes é o deus grego dos viajantes, dos comércios, estradas, esportes etc. Geminianos, curiosos por natureza e interessados por vários assuntos, se assemelham a Hermes. Além disso, Hermes era o mensageiro dos gregos e os nativos de gêmeos adoram passar uma conversa adiante.

Câncer — Hera

Hera, a mulher de Zeus, é a deusa do casamento, mas seu marido é famoso pela infidelidade. Cancerianos têm uma dualidade semelhante, pois ao mesmo tempo em que são leais e simpáticos, são desconfiados. Mas, assim como Hera, um nativo de câncer não tem dó de punir quem o prejudica.

Leão — Apolo

O sol é o regente de Leão, então o deus grego que mais se aproxima desse signo é Apolo, o deus do sol. Assim como os leoninos, as paixões de Apolo estão ligadas ao calor e à criatividade. Mas ele também era famoso por ser vingativo, como um leonino pode ser, desde que seja ferido.

Virgem — Ártemis

Como Ártemis era a deusa protetora da virgindade, é a que mais se aproxima de Virgem. Mas não só pelo nome: ambos, Ártemis e o nativo de Virgem, são conhecidos pela sua lealdade e natureza trabalhadora. São capazes de negar o prazer para serem perfeitos em tudo que fazem.

Libra — Afrodite

Afrodite, deusa grega do amor e da beleza, é associada ao planeta Vênus, regente de Libra. Diz-se que a rivalidade de Afrodite com Hera e Atenas causou a Guerra de Troia. Mas apesar de ser a causa do conflito, Afrodite não lutou. Como a deusa, um libriano evita confrontos, mas certamente pode guardar rancor.

Escorpião — Hades

Hades, o deus do submundo, é famoso por ter sequestrado Perséfone. Da mesma forma, escorpianos são conhecidos pelo ciúme e pela tendência à possessividade. Mas, assim como Hades, não são pessoas más. Muitas vezes passam essa impressão apenas para esconder seus verdadeiros sentimentos.

Sagitário — Zeus

A dualidade de Zeus, líder dos deuses gregos, se assemelha a dos sagitarianos. Eles também amam os prazeres, o que pode colocá-los em problemas. Zeus e sagitarianos precisam ser cautelosos para que seus desejos e suas ambições não anulem sua consideração pelos outros.

Capricórnio — Hefesto

Hefesto é o deus da metalurgia e criou muitas armas e armaduras importantes para os deuses. Os cancerianos podem se identificar com Hefesto, pois também são muito trabalhadores e disciplinados. Esforçam-se tanto, que precisam aprender a viver a vida além das obrigações.

Aquário — Atena

Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, representa a dedicação à ordem e justiça. Os aquarianos também são progressistas e intelectuais. Mas como a deusa, podem ser intransigentes e temperamentais quando pressionados. Afinal, Atena tinha suas falhas e era corajosa para punir quem a enfrentava.

Peixes — Poseidon

As coincidências entre Peixes e Poseidon vão além da afinidade com a água. Ambos são conhecidos pela sabedoria e maturidade, mas também pela tendência a serem excessivamente emocionais. Embora os piscianos sejam mais equilibrados que Poseidon, eles também se deixam guiar pelas emoções.