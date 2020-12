Este ano foi atípico para todos os profissionais, mas principalmente para os que trabalham na área do entretenimento. Apesar dos shows cancelados em todo o mundo, os artistas se reinventaram, fizeram lives, continuaram compondo e lançaram músicas que surpreenderam o público. Para os que desejam conhecer as melhores canções internacionais de 2020, a Bula reuniu em uma playlist 20 indicações, que foram escolhidas a partir de uma enquete realizada com nossos leitores nas redes sociais. É importante ressaltar que a seleção não pretende ser definitiva ou universal, pois corresponde apenas à opinião das pessoas que participaram da votação. Estão na lista astros já consagrados, como Bob Dylan, e outros que estão despontando agora, a quem vale a pena conhecer e acompanhar. Para ouvir a playlist, no Spotify, é necessário possuir cadastro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: As 20 melhores músicas internacionais de 2020

1 — People, I’ve Been Sad, Christine and the Queens

2 — Ode to The Mets, The Strokes

3 — I Want You To Love Me, Fiona Apple

4 — Key West, Bob Dylan

5 — I Know The End, Phoebe Bridgers

6 — Long Violent History, Tyler Childers

7 — Blinding Lights, The Weekend

8 — Think About Things, Daoi Freyr

9 — Shot In The Dark, AC/DC

10 — August, Taylor Swift

11 — Can’t Wait To Be Dead, Finneas

12 — Adore You, Harry Styles

13 — I Can’t Breathe, H.E.R.

14 — Show Them The Way, Stevie Nicks

15 — Ablaze, Alanis Morissette

16 — Midnight Sky, Miley Cyrus

17 — Gospel For a New Century, Yves Tumor

18 — How Will I Rest If I’m Buried By a Highway, Kenny Hoopla

19 — Flowers on a Grave, Bush

20 — If You’re Too Shy, 1975

