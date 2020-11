Ciência confirma que pessoas bagunceiras são mais inteligentes

Albert Einstein, ao comentar sobre a própria desorganização, disse: “Se uma mesa bagunçada é sinal de uma mente caótica, o que significa então uma mesa vazia?”. Se um dos maiores gênios do mundo disse isso, existe esperança para os desordenados. Uma série de estudos sugere que pessoas inteligentes e criativas não organizam seus espaços de trabalho.

Acontece que algumas pessoas usam o caos como combustível criativo e optam por uma vida não convencional. “A bagunça não é necessariamente uma falha de caráter ou sinal de desorganização mental”, disse Richard A. Friedman, professor de psiquiatria, ao The New York Times.

Um estudo, da Escola de Administração da Universidade de Minnesota, nos EUA, mostrou que espaços desordenados aumentam a criatividade e a inovação. Lugares organizados e muito limpos, pelo contrário, fazem com que as pessoas tenham medo de se arriscar e de pensar “fora da caixa”. “Ambientes com bagunça inspiram a ruptura com a tradição, o que pode levar a novos insights”, concluiu a pesquisa.

Além disso, pessoas criativas gostam de lugares bagunçados porque conseguem se desligar das distrações. A capacidade de se concentrar numa tarefa em questão, sem se preocupar com os detalhes ao redor, requer muita habilidade e denota uma facilidade maior na escolha de prioridades.

Além disso, o físico Adam Frank afirma que a desordem é a lei natural do universo. Talvez as pessoas bagunceiras sejam as únicas que não estão nadando contra a corrente. “Tudo sempre se move da ordem para a desordem. A dura verdade é que o universo está totalmente decidido a atrapalhar nossos esforços de trazer ordem ao caos”, disse Frank.