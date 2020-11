Plataforma de streaming libera todo o catálogo, com milhares de filmes, para acesso gratuito e ilimitado

Mais uma opção de plataforma de streaming gratuita está disponível para os brasileiros. A NetMovies, que antes cobrava mensalmente R$ 18,90 dos usuários, liberou todos os filmes do catálogo para acesso ilimitado, mediante exibição de publicidade.

Ao todo, mais de 2500 filmes estão disponíveis no catálogo da NetMovies. Segundo a empresa, essa mudança faz parte de um plano, desenvolvido há anos, que busca conteúdos que possuem licenciamento para uso com publicidade. A plataforma pode ser acessada por computadores, smartphones iOS ou Android, smart TVs e outros dispositivos.

Para assistir aos filmes, basta fazer um cadastro simples no site. Estão disponíveis algumas obras clássicas do cinema, como “Tempos Modernos” (1936), de Charles Chaplin; “Amarcord” (1973), de Federico Fellini; “Rebecca, a Mulher Inesquecível” (1951), de Alfred Hitchcock; e “Hiroshima, Meu Amor” (1959), dirigida por Alain Resnais.

Além do site, a NetMovies também mantém um canal no YouTube com mais de 400 títulos completos e dublados. Segundo a empresa, todo dia um novo filme é publicado. No YouTube, “Copenhagen” (2014) e “A Vida Íntima de Pippa Lee” (2009) são alguns dos longas que valem a pena assistir.

Clique aqui para acessar: Plataforma de streaming libera todo o catálogo de filmes para acesso gratuito e ilimitado