Homens perturbam as mulheres mais do que os filhos, diz estudo

Uma pesquisa da revista estadunidense Today, da rede NBC, revelou que as mulheres casadas se estressam mais com seus maridos do que com os próprios filhos pequenos. Entre as mais de sete mil entrevistadas, a média de estresse é 8,5 em uma escala de 0 a 10 e os homens são os principais culpados. O estresse da mãe é fundamentalmente diferente da irritação do pai, disseram as mulheres, e a incapacidade de concordar com o parceiro contribui para a exaustão. “Nós dois trabalhamos em tempo integral e tentamos dividir o cuidado com as crianças, mas de alguma forma estou sempre mais cansada que ele”, disse uma das entrevistadas.

A verdade é que grande parte dos homens não amadurece até os 43 anos e muitas mulheres sentem que precisam agir como mães de seus parceiros. “Uma criança de 7 anos vai agir como uma criança de 7 anos. Mas uma pessoa de 35 anos agindo como se tivesse 7 é muito mais estressante”, disse uma outra participante da pesquisa.

De acordo com a pesquisa, as mães se estressam mais por não terem tempo suficiente para fazer tudo o que precisam durante o dia. Além disso, 75% afirmaram que fazem a maior parte das tarefas domésticas sozinhas, enquanto 20% alegaram receber ajuda dos parceiros, mas não o bastante.

Curiosamente, segundo um estudo de 2012, os pais sentem que estão ajudando mais do que nunca, mas não recebem nenhum crédito. Na época, cerca de 63% dos 1500 entrevistados disseram que esperavam receber da mulher apenas um pequeno reconhecimento verbal por tudo o que faziam, como um “obrigado” ou “bom trabalho”.