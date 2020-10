Os 15 melhores filmes românticos de todos os tempos

Antes da Meia-Noite (2013), Richard Linklater

Continuação de “Antes do Amanhecer” (1995) e “Antes do Pôr do Sol” (2004), o longa acompanha os apaixonados Jesse e Celine. Agora, eles vivem em Paris e têm duas filhas gêmeas de nove anos. Ele é um escritor bem-sucedido, enquanto ela ainda não se encontrou na carreira. Jesse tem um filho do primeiro casamento, Hank, com quem não tem uma boa relação. Para se reaproximar de Hank, Jesse o convida para passar um verão na Grécia, juntamente com Celine e as gêmeas.