Os 13 filmes com mais reviravoltas no enredo para ver na Netflix e no Amazon Prime Video

Para os leitores que gostam de filmes cheios de mistérios e surpresas, a Bula reuniu em uma lista os 13 longas com mais reviravoltas para assistir no streaming: sete no Amazon Prime Video e seis na Netflix. “Whiplash: Em Busca da Perfeição” (2014), de Damien Chazelle, está no canal pago Paramount+, no Amazon, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias. Além de serem surpreendentes, todas as obras selecionadas receberam boas-avaliações da crítica especializada em cinema e do público. Entre elas, destacam-se “O Ilusionista” (2006), de Neil Burger; “Um Contratempo” (2016), de Oriol Paulo; e “The Invitation” (2015), dirigido por Karyn Kusama. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Seres extraterrestres pousam 12 espaçonaves em locais diferentes da Terra. Nos Estados Unidos, o governo convoca a linguista Louise Banks e o físico Ian Donnelly para interpretarem os sinais dos alienígenas, numa tentativa de entender o que eles querem na Terra. Louise e Ian fazem uma série de experimentos com os extraterrestres, mas os interesses políticos acabam interferindo no trabalho deles. Enquanto isso, a tensão entre terráqueos e alienígenas continua crescendo.

Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle Andrew sonha em ser o melhor baterista de sua geração e se inspira em Buddy Rich, seu maior ídolo. Ele consegue uma vaga para estudar no conservatório de Shaffer, a melhor escola de música dos EUA, onde chama a atenção do reverenciado mestre do jazz Terence Fletcher. Para alcançar o nível de perfeição exigido por Terence, Andrew transforma seu sonho em uma obsessão, colocando em risco a própria saúde física e mental.

Truque de Mestre (2013), Louis Leterrier Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas “Os Quatro Caveleiros”. Além de encantarem o público com mágicas surpreendentes, eles também roubam bancos e distribuem o dinheiro nas contas dos próprios espectadores. Os mágicos anunciam que, em breve, farão o assalto mais audacioso da história. Disposto a desvendar os truques do grupo, o agente do FBI Dylan Rhodes faz de tudo para capturá-los.

O Ilusionista (2006), Neil Burger Um mágico chamado Eisenheim assombra Viena com seus convincentes números de ilusionismo. Em um de seus shows, ele reencontra Sophie, a garota que amou na adolescência e que agora está prometida ao príncipe-herdeiro Leopold. Eisenheim e Sophie iniciam um romance secreto, mas Leopold desconfia e coloca um inspetor de polícia para investigar o ilusionista e desmascarar seus truques de mágica.

The Machinist — O Operário (2004), Brad Anderson Trevor Reznik sofre de insônia e dormiu pela última vez há mais de um ano. Desde então, o cansaço está destruindo sua saúde física e mental. Ele trabalha como operário numa fábrica e, envergonhado por causa de seu problema, se isola dos outros funcionários cada vez mais. Após provocar um acidente de trabalho involuntariamente, Trevor passa a acreditar que seus colegas estão conspirando para demiti-lo e luta para manter seu emprego.

Memento (Amnésia) (2001), Christopher Nolan Leonard Shelby tem a casa invadida por dois ladrões. Um deles bate em sua cabeça e o outro estupra e mata sua mulher. Agora, devido à pancada, ele sofre de amnésia anterógrada, uma doença que o impede de memorizar os eventos que acabaram de acontecer. Mesmo com essa dificuldade, ele insiste em encontrar o assassino de sua esposa. Mas a polícia não acredita na versão de Leonard sobre o crime.

American Psycho (2000), Mary Harron Patrick Bateman é um jovem bonito, culto e inteligente. Ele trabalha em Wall Street, onde ganha uma fortuna. Mas, quando ninguém está vendo, Bateman se transforma em um serial killer. Egocêntrico e materialista, ele se enfurece quando encontra alguém que lhe causa inveja. Durante a noite, Bateman vaga sem medo por Nova York e desconta a raiva que sente em suas vítimas.

Netflix

Um Contratempo (2016), Oriol Paulo Adrian Doria é um jovem homem de negócios que vive uma ótima fase tanto na vida profissional quanto familiar. Até que um dia ele acorda num quarto de hotel e encontra sua amante morta no banheiro. Com medo de ver sua vida desmoronar, Adrian contrata a melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman, que o ajudará a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite.

Golpe Duplo (2015), Glenn Ficarra e John Requa Nicky é um trapaceiro profissional que vive dando golpes para bancar seus luxos. A vigarista iniciante Jess tenta enganar Nicky, mas ele consegue desmascará-la a tempo. Impressionada com a inteligência de seu rival, Jess implora para que ele lhe ensine seus truques e a convide para fazer parte de sua equipe de golpistas. Nicky aceita treinar a garota, mas acaba se apaixonando por ela, o que vai contra seus princípios.

Garota Exemplar (2015), David Fincher No dia de seu quinto aniversário de casamento, Amy desaparece sem deixar pistas. Quando as aparências de uma união feliz começam a ruir, Nick, seu marido, torna-se o principal suspeito para a polícia. Mas, Nick alega não ser o culpado e fará de tudo para provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente ocorreu com Amy. O longa é baseado no livro homônimo escrito por Gillian Flynn.

The Invitation (2015), Karyn Kusama Uma tragédia abala o casal Will e Eden. Eles perdem o filho acidentalmente e, desolada, Eden vai embora sem dar explicações. Dois anos mais tarde, ela reaparece casada com David, o homem que ela conheceu em uma seita religiosa. Ela convida o ex-marido para um jantar que ela oferecerá para reencontrar os amigos. Durante a reunião, Will começa a suspeitar que os anfitriões estão tramando contra ele.

A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.