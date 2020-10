Os 10 melhores filmes adicionados recentemente ao Amazon Prime Video

Rolling Stone: Vida e Morte de Brian Jones (2020), Danny Garcia

Nos anos 1960, Brian Jones emergiu na cena do rock britânico, juntamente com a banda Rolling Stone. Mas o uso desregrado de drogas e seu comportamento inconsequente fizeram com que ele fosse expulso do grupo em 1969. Três semanas depois, ele foi encontrado morto na piscina de sua casa, no Reino Unido. A morte foi declarada como acidental. Este documentário investiga a possibilidade de Jones ter sido assassinado.