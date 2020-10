Todos as músicas do Van Halen em ordem cronológica

A banda de hard rock Van Halen foi fundada em 1972, pelos irmãos Eddie Van Halen, guitarrista, e Alex Van Halen, baterista. Mais tarde, eles se juntaram ao cantor David Lee e ao baixista Michael Anthony. Com o primeiro álbum, lançado em 1978, já se tornaram um sucesso, ocupando a 19ª posição na lista dos discos mais vendidos dos EUA.

Eddie Van Halen, considerado uma lenda, morreu no dia 6 de outubro de 2020, vítima de um câncer na garganta, doença contra a qual lutava há dez anos. Nascido nos Países Baixos, em 1955, estudou piano clássico durante a infância. Na adolescência, vivendo com a família nos EUA, começou a tocar guitarra para acompanhar o irmão, Alex, na bateria.

Com a banda Van Halen, Eddie se tornou um dos guitarristas mais aclamados de todos os tempos, tendo sido eleito o melhor do mundo pela revista “Guitar World”, em uma votação que teve mais de 500 mil participantes. Os solos e riffs habilidosos de Eddie revolucionaram mundialmente o modo de tocar guitarra.

Ele foi responsável por difundir a técnica “tapping”, na qual as duas mãos são usadas no braço da guitarra, sendo que uma delas “martela” as notas. Essa técnica tornou-se especialmente famosa na canção “Eruption” (1978). “You’re No Good” (1979), “I’m The One” (1978) e “Mean Street” (1981) são alguns dos outros solos icônicos de Eddie Van Halen.

O último álbum lançado pela banda Van Halen foi “A Different Kind of Truth”, de 2012. Em homenagem à trajetória do grupo e ao legado de Eddie Van Halen, a Bula indica uma playlist do Spotify com todos os discos de estúdio da banda em ordem cronológica. Ao todo, são mais de seis horas de música. Para ouvi-la, é necessário fazer um cadastro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: Todos os álbuns e músicas de Van Halen em ordem cronológica