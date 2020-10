Sorria, digite kkk

Hoje, ficou mais fácil sorrir. Basta escrever (ou melhor, digitar) 3 Ks e estarei sorrindo. Sorrio com a ponta dos dedos na maior facilidade. Se eu quiser sorrir efusivamente, gargalhar mesmo, também é supertranquilo: basta aumentar o número de Ks digitados e pronto: estarei dando aquela famosa gaitada. O negócio é preciso, quase matemático. Eu tenho total controle sobre a intensidade do meu smile: quanto mais Ks, mais frouxo é o riso. Uma maravilha tecnológica!

Vejam vocês que eu consigo sorrir sem mostrar os dentes. Posso, inclusive, sorrir sem o dente da frente. Posso sorrir com o dente sujo com uma casca de feijão. Posso sorrir sem vontade de sorrir. Posso fingir, enganar, esnobar, sem que ninguém desconfie. E o melhor de tudo: posso sorrir sem precisar usar os olhos (dizem que revelam o fundo da alma). Seria muito difícil fingir um sorriso com aqueles dois cristais translúcidos revelando os nossos segredos mais íntimos. Deus me livre de sorrir cara a cara!

Outra grande vantagem do sorriso tecnológico é a economia de energia. Eu li no Google que para um mero sorriso amarelo são acionados 12 músculos da face. Esse número dobraria pra executar uma sonora gargalhada. Um absurdo! Imagine a quantidade de ATP que é gasta nesse ato fisiológico ultrapassado. O mundo atual não tolera tamanho desperdício de energia. Precisamos poupar nossa força vital. Usando o kkk, faço três movimentos curtos com o indicador e está dado o recado. A economia energética é gritante.

Eu, que sou do tempo do telegrama, da carta e do antiquado sorriso com dentes e olhos, estou fascinado com essa evolução tecnológica. E tem mais: se você quiser dar mais realismo ao seu sorriso, também tem jeito. Nesse caso, basta desenhar (ou melhor, digitar) uma carinha amarela risonha com duas lágrimas saindo dos olhos (significa que você está chorando de rir). É uma beleza; mas eu prefiro mesmo o bom e velho kkk. Simples, pragmático e eficiente.

Usei pouco kkk em agosto. É um mês muito tenso, cruz credo! Ainda bem que já estamos em outubro e a primavera chegou, estação da alegria, da felicidade, das flores. Hoje cedo, fui surpreendido com as minhas fúcsias se abrindo em mimosas flores roxas. Uma dádiva. A primavera é a estação mais alegre do ano e já estou com os dedos afiados pra sorrir à vontade. Vamos ser felizes. É fácil: digitem kkk.