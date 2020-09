As 12 melhores ficções científicas disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Robôs quase humanos, carros voadores, alienígenas, viagens no tempo e outros elementos fantásticos povoam os filmes de ficção científica. Mas, unir tantas coisas dentro de uma trama coesa é um desafio para os criadores, que muitas vezes pecam pelo exagero. Assim, nem todos os longas de ficção científica conseguem atender às expectativas do público. Para ajudar os leitores que procuram os melhores do gênero, a Bula reuniu 12 ótimas opções disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video. Entre os selecionados, estão “A Chegada” (2016), de Denis Villeneuve; “O Preço do Amanhã” (2011), de Andrew Niccol; e “Filhos da Esperança” (2006), dirigido por Alfonso Cuarón. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

A Sala (2019), Christian Volckman Kate e Matt se mudam para uma bela mansão afastada da sociedade. Depois de um tempo no local, eles descobrem uma sala escondida com um poder inusitado: tudo que eles pedem dentro dela se materializa. O casal consegue tudo rapidamente, mas as coisas saem do controle quando Kate, que já sofreu dois abortos espontâneos, resolve pedir um filho na ausência de Matt. O desejo dela se realiza, mas eles não sabem como lidar com o garoto.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Seres extraterrestres pousam 12 espaçonaves em locais diferentes da Terra. Nos Estados Unidos, o governo convoca a linguista Louise Banks e o físico Ian Donnelly para interpretarem os sinais dos alienígenas, numa tentativa de entender o que eles querem na Terra. Louise e Ian fazem uma série de experimentos com os extraterrestres, mas os interesses políticos acabam interferindo no trabalho deles. Enquanto isso, a tensão entre terráqueos e alienígenas continua crescendo.

Star Wars: O Despertar da Força (2015), J. J. Abrams A queda de Darth Vader e do Império levou ao surgimento de uma nova ameaça: a Primeira Ordem, uma organização sombria que busca minar o poder da República, comandada por Kylo Ren, General Hux e pelo líder Supremo Snoke. Eles têm como missão encontrar o mestre Luke Skywalker, que vive isolado em um planeta remoto. Para salvar a galáxia, a Resistência precisa sair à frente e encontrar Luke primeiro.

Sob a Pele (2014), Jonathan Glazer Para sobreviver na Terra, a bela alienígena Laura vaga pelas ruas de Glasgow em busca de suas vítimas favoritas: homens solitários que se sentem atraídos pela sua beleza. Após se encontrarem com Laura, eles desaparecem misteriosamente. Mas, ao perceber que o homem que capturou está doente, Laura sente pena e o deixa escapar. Nesse momento, ela descobre a humanidade que existe dentro dela.

Jogos Vorazes (2012), Gary Ross Em um período pós-apocalíptico, nos distritos de Panem, meninos e meninas de 12 a 18 anos devem participar anualmente dos Jogos Vorazes, uma competição televisionada na qual eles lutam até que sobre apenas um sobrevivente, coroado vencedor. O evento é organizado pelo governo como uma forma de entretenimento, mas também de dominação dos distritos. A jovem Katniss se oferece para lutar no lugar de sua irmã mais nova e viaja à capital para treinar com a ajuda de Haymitch, que já venceu os jogos uma vez.

O Preço do Amanhã (2011), Andrew Niccol Em um cenário futurista, o envelhecimento passou a ser controlado para evitar a superpopulação. As pessoas vivem até os 25 anos, a não ser que possam “comprar” mais tempo de vida. Assim, os ricos vivem mais e os pobres precisam negociar a própria existência. Will Salas, um jovem da periferia, recebe quase um século de tempo de um magnata que não via mais sentido na vida. Mas, a polícia começa a perseguir Will, suspeitando que ele roubou e matou e empresário.

Netflix

Power (2020), de Ariel Schulman Em Nova Orleans, uma nova droga está se tornando uma epidemia. A substância dá poderes sobrenaturais aos usuários por até cinco minutos. Habilidades como voar e super força se espalham entre as pessoas, mas, ao mesmo tempo, a criminalidade sobe descontroladamente. Frank, um agente de polícia, resolve dar um fim à droga. Antes, ele precisa descobrir as origens do alucinógeno.

I Am Mother (2019), Grant Sputore Após a extinção dos humanos, um robô chamado Mãe é designado para renovar a humanidade. Em um bunker, Mãe cria uma criança, conhecida apenas como Filha, evitando que ela tenha qualquer contato com o mundo externo. Ao ouvir uma mulher ferida pedindo ajuda, Filha a acolhe dentro do bunker. A mulher diz à garota que existem outros humanos na Terra, mas os robôs são uma ameaça perigosa a eles. Então, filha passa a desconfiar de sua mãe.

Como Falar com Garotas em Festas (2018), John Cameron Mitchell Durante os anos 1970, John, Vic e Enn, três amigos fãs de punk rock, frequentam os eventos undergrounds de Londres tentando conseguir alguma chance com as garotas. Ao entrarem de penetras em uma festa, eles são surpreendidos por um universo psicodélico, cheio de alienígenas que estão de passagem pelo planeta. É nesse local que Enn conhece Zan, uma bela extraterrestre que deseja viver novas experiências ao lado dos humanos.

Guerra Mundial Z (2013), Marc Foster Um vírus misterioso se espalha pelo mundo, transformando as pessoas infectadas em uma espécie de zumbis. O ex-investigador da ONU, Gerry Lane, é coagido pelo governo a viajar com um grupo de cientistas para a Coreia do Sul, onde provavelmente o vírus fez sua primeira vítima, para investigar o caso e tentar criar uma cura. Enquanto realiza a missão, Gerry luta para resguardar sua própria vida e voltar para sua família.

A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.