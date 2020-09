Os 35 momentos mais marcantes e belos da história do cinema

A partir de uma lista do crítico de cinema Roger Ebert, que morreu em 2013, pedimos aos leitores que apontassem os momentos mais marcantes do cinema em todos os tempos. A seleção, compilada da opinião dos leitores, percorre 108 anos de história da sétima arte, da clássica cena da lua recebendo no olho o cartucho disparado por um canhão, do filme “Viagem à Lua”, de 1902, dirigido por George Méliès; até Natalie Portman se transformando em um cisne, no premiado clássico moderno “Cisne Negro”, de 2010, dirigido por Darren Aronofsky. Idiossincrática como qualquer outra lista, é importante ressaltar que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde apenas à opinião das pessoas consultadas.

A montagem das cenas de beijo em “Cinema Paradiso”.

Noodles (Robert de Niro) voltando a Lower East Side 30 anos depois, olhando pela janela e relembrando Deborah (Jennifer Connelly) ensaiando balé ao som de Amapola, em “Era Uma Vez na América”.

O pavão abrindo a cauda na neve, em “Amarcord”, de Federico Fellini.

O cavaleiro jogando xadrez com a morte, em “O Sétimo Selo”, de Ingmar Bergman.

O suspiro de Vito Corleone quando Tom Hagen conta pra ele que Sony morreu, em “O Poderoso Chefão”

A excursão dos doentes mentais, em “Um Estranho no Ninho”.

Robert Mitchum com AMOR tatuado nos dedos de uma mão e ÓDIO, nos da outra, em “O Mensageiro do Diabo”.

Natalie Portman se transformando em um cisne, em “Cisne Negro”.

Robert Duvall afirmando que adora o cheiro de napalm pela manhã, em “Apocalypse Now”.

Jack Nicholson na garupa da motocicleta, com um capacete de futebol americano, em “Sem Destino”.

Rocky Balboa correndo escadaria acima e agitando os punhos, com Filadélfia a seus pés, em “Rocky — Um Lutador”.

A corrida de bigas, em “Ben-Hur”.

O anjo olhando Berlim do alto com tristeza, em “Asas do Desejo”, de Wim Wenders.

Woody Allen dizendo que a aranha era do tamanho de um carro, em “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”.

A vastidão do deserto e, em seguida, as minúsculas figuras surgindo, em “Lawrence da Arábia”.

Marcello Mastroianni e Anika Ekberg dentro da fonte, em “A Doce Vida”.

Charlie Chaplin sendo reconhecido pela moça cega, em “Luzes da Cidade”.

O computador Hal 9000 fazendo leitura labial, em “2001: Uma Odisseia no Espaço”.

Burt Lancaster e Deborah Kerr se beijando na praia, em “A Um Passo da Eternidade”.

A Marselhesa cantada em “Casablanca”.

Branca de Neve beijando Dunga na cabeça, em “Branca de Neve e os Sete Anões”.

Paul Newman e Katharine Ross andando de bicicleta ao som de “Raindrops Keep Falling on My Head”, em Butch Cassidy.

John Wayne com a rédea na boca e galopando com uma arma em cada mão, em “Bravura Indômita”

Fred Astaire e Ginger Rogers dançando, em “O Picolino”

John Travolta dançando com Uma Thurman, em “Pulp Fiction”.

A fundição do grande sino de ferro, em “Andrei Rublev”, de Andrei Tarkovski.

Hannibal Lecter sorrindo para Clarice, em “O Silêncio dos Inocentes”.

Gene Kelly cantando na chuva.

A lua recebendo no olho o cartucho disparado pelo canhão, em “Viagem à Lua”, de George Méliès.

E.T. e o amigo passando de bicicleta na frente da lua, em “E.T. — O Extraterrestre”

Harold Lloyd pendurado no mostrador do relógio, em “O Homem Mosca”.

Moisés separando as águas do Mar Vermelho, em “Os Dez Mandamentos”.

A disputa de roleta-russa, em “O Franco-Atirador”.

Brian Bloom comendo o doce que trocaria por sexo com Julie Cohen, em “Era Uma Vez na América”