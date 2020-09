12 filmes da Netflix e do Amazon Prime Video que farão você se sentir criança novamente

A Bula reuniu em uma lista 12 filmes nostálgicos que vão deixar o espectador com vontade de ser criança de novo. Os longas selecionados fizeram parte da infância de todos os que cresceram nos anos 1980 e 90, são marcos da cultura dessa época e continuam agradando pequenos e adultos. Os títulos estão disponíveis no streaming: seis na Netflix e seis no Amazon Prime Video. Entre os selecionados, estão “As Patricinhas de Beverly Hills” (1995), de Amy Heckerling; “Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida” (1981), de Steven Spielberg; e “A Família Addams” (1991), dirigido por Barry Sonnenfeld. A lista está organizada de acordo com o ano de lançamento de cada filme.

Netflix

As Patricinhas de Beverly Hills (1995), Amy Heckerling Apesar de ter boa índole, Cher é uma adolescente fútil, acostumada com as facilidades de ser bonita, rica e popular. A sua rotina começa a mudar quando ela decide bancar o cupido entre dois professores, e descobre que gosta de fazer boas ações para as pessoas ao redor. Ao mesmo tempo, o ex-enteado do pai da garota passa a viver em sua casa, colocando à prova seus hábitos e estilo de vida.

O Máskara (1994), Chuck Russell Stanley Ipkiss é um banqueiro socialmente desajeitado que é ridicularizado por todos à sua volta. Mas, tudo muda quando ele encontra uma máscara que possui o espírito do deus escandinavo Loki. Ao colocá-la em seu rosto, Stanley se torna um homem confiante e corajoso, com o poder de realizar seus desejos mais íntimos instantaneamente. Agora, ele quer usar suas novas habilidades para conquistar a dançarina Tina, mas acaba atraindo a atenção do namorado dela, um gângster que deseja roubar a máscara.

Um Príncipe em nova York (1988), John Landis Akeem é o príncipe herdeiro de Zamunda, na África. Ele se rebela contra o casamento arranjado por seu pai e foge para os Estados Unidos, pois deseja encontrar alguém que o ame sem interesses. Na América, Akeem se passa por um estudante pobre, e começa a trabalhar em um restaurante. Ele se apaixona pela filha de seu chefe, Lisa, e se envolve em várias confusões para que ela não descubra sua verdadeira identidade.

Curtindo a Vida Adoidado (1986), John Hugues Ferris Bueller é especialista em matar aulas. Decidido a faltar mais um dia, ele mente para os pais que está doente. Assim, tudo o que deseja é curtir a folga ao máximo ao lado de seu melhor amigo, Cameron, e de sua namorada, Sloane. Eles pegam a Ferrari do pai de Cameron e saem passeando por Chicago. Mas, apesar de ter enganado os pais, Bueller não conseguiu convencer o diretor da escola, Ed Rooney, e sua irmã invejosa, Jeanie.

Clube dos Cinco (1985), John Hughes No Colégio Shermer, cinco alunos que cometeram pequenos delitos são colocados em detenção. Apesar de frequentarem a mesma escola, eles pertencem a classes sociais diferentes e não são amigos. Confinados por nove horas, os estudantes devem escrever uma redação sobre o que pensam de si mesmos. Com o passar do tempo, eles começam a se abrir uns com os outros e compartilham seus maiores segredos.

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981), Steven Spielberg O arqueólogo Indiana Jones é chamado por dos oficiais do exército dos EUA, que pedem que ele recupere a Arca da Aliança, relíquia bíblica na qual estão anotados “Os Dez Mandamentos” revelados a Moisés. Segundo a crença, o exército que estiver com a arca se torna invencível, por isso os nazistas também estão em busca do artefato. Então, Jones embarca em uma longa viagem para recuperar a relíquia antes dos alemães.

Amazon Prime Video

Vida de Inseto (1998), John Lasseter Filk é uma formiga desajustada, que sempre causa problemas na sua colônia. Seu último acidente foi destruir os alimentos que seriam usados para pagar o gafanhoto Hooper, que todos os anos ameaça as formigas, exigindo uma grande parte da produção. Agora, Hooper e seus alinhados estão planejando atacar o formigueiro. Para proteger seu povo, Filk tenta juntar um exército de insetos maiores que consiga amedrontar os invasores.

A Família Addams (1991), Barry Sonnenfeld O milionário Gomez Addams lamenta há anos a ausência de seu irmão Funério, que desapareceu depois que os dois tiveram um desentendimento. De repente, Funério reaparece para visitar a família, mas tudo não passa de uma fraude criada por Tully, o advogado dos Addams, que deseja roubar o dinheiro deles. Tully consegue expulsar todos da mansão e tenta descobrir como acessar o cofre. Enquanto isso, a família precisa viver num hotel e trabalhar.

A Princesa Prometida (1987), Rob Reiner O filme conta a história de Buttercup, a mais bela mulher do condado de Florin, que se apaixona pelo camponês Westley. Ele parte em busca de uma fortuna para pedir a mão da namorada, mas é dado como morto após um ataque pirata. Anos depois, Buttercup aceita se casar com o sádico príncipe Humperdinck. Só que, dias antes do casamento, Westley reaparece como um guerreiro destemido para resgatá-la.

De Volta Para o Futuro (1985), Robert Zemeckis Marty McFly, um adolescente de uma pequena cidade californiana, é transportado para a década de 1950 quando aciona, por engano, uma máquina do tempo construída pelo seu amigo, o lunático Dr. Emmett Brown. Sua presença acaba alterando os fatos do passado e Marty precisa fazer com que sua mãe, Lorraine, se apaixone por George, seu pai, ou então ele deixará de existir.

E.T. — O Extraterrestre (1982), Steven Spielberg Um grupo de alienígenas visita secretamente a Terra para recolher amostras de plantas em uma floresta da Califórnia. Ao fugirem, eles acabam deixando um E.T. para trás. O extraterrestre é resgatado pelo garotinho Elliot, que o protege de todas as formas para evitar que ele seja capturado pelo serviço secreto americano. Os dois se tornam amigos e Elliot ajuda E.T. a regressar para o seu planeta.