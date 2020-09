10 filmes hipnotizantes de 10 países para ver no Amazon Prime Video e na Netflix

Wiñaypacha (Eternidade) (2017), Oscar Catacora

Willka e Phaxsi, um casal de oitenta anos, vivem abandonados em um lugar remoto nos Andes do Peru, a mais de cinco mil metros acima do nível do mar. Os dois enfrentam a miséria, as dificuldades climáticas e a passagem do tempo sozinhos, esperando que o único filho, que emigrou há anos, volte para resgatá-los. “Wiñaypacha” é o primeiro filme rodado totalmente em aymara, língua indígena peruana.