Site disponibiliza gratuitamente mais de 250 HQs do Pantera Negra

O site Comixology, plataforma de HQs do e-commerce Amazon, liberou gratuitamente mais de 250 revistas em quadrinhos sobre o Pantera Negra, incluindo as primeiras edições solo do super-herói, lançadas entre 1977 e 1988. Esta ação ocorre dias após a morte do ator Chadwick Boseman, que protagonizou o filme “Pantera Negra” em 2018.

Estão disponíveis edições dos anos 1970 até os dias atuais, incluindo séries como “Agentes de Wakanda”, “Pantera Negra vs. Deadpool”, “Mundo de Wakanda” e “Capitão América e Pantera Negra”. O site também liberou revistas da série “Shuri”, a princesa irmã do super-herói, que inclusive pode substituí-lo nos filmes da Marvel.

A promoção não foi anunciada oficialmente pela Comixology, por isso não é possível dizer até quando as HQs permanecerão gratuitas. Todas estão originalmente em inglês. Para fazer o download, basta fazer um cadastro no site — ou usar o login Amazon —, e proceder como se estivesse comprando normalmente. Depois, os arquivos ficarão disponíveis no menu “My Books”. Também é possível baixar as HQs pelo aplicativo Comixology.

Pantera Negra, cuja identidade secreta é a do rei de Wakanda, T’Challa, foi criado em 1966, por Stan Lee e Jack Kirby. É o primeiro super-herói de ascendência africana criado por uma grande editora de HQs nos EUA. Nos filmes da Marvel, estreou em “Capitão América: Guerra Civil” (2016) e, em 2018, ganhou o próprio live-action, que se tornou a maior bilheteria de super-herói da história.

Clique aqui para acessar: Site disponibiliza mais de 250 HQ’s gratuitas do Pantera Negra