Do básico ao avançado: confira as melhores séries para afiar o seu inglês na Netflix

A Netflix pode ser uma importante aliada para quem está aprendendo um novo idioma — sobretudo o inglês, que domina o catálogo da plataforma. Assistir a produções em inglês é um passo fundamental para adquirir fluência na língua inglesa, pois é necessário ir além dos livros de estudo e ter um contato direto com a língua. Isso ajuda tanto no listening, ou seja, na compreensão do idioma falado, quanto no speaking, já que ouvir bem é uma premissa para falar bem.

Além de possuir vários filmes e séries que podem ajudar, outra vantagem da Netflix está na escolha das legendas. A depender do nível de entendimento, pode-se optar por assistir em inglês sem legendas, com subtítulos no próprio idioma ou, como última opção, legendado em português.

Listamos abaixo algumas séries indicadas de acordo com o nível de conhecimento de cada um. Afinal, há seriados que focam em diálogos comuns no dia a dia, ideais para quem ainda entende o básico; enquanto outros possuem um vocabulário mais complicado, sendo mais indicados para estudantes de nível avançado. Além do aprendizado, as séries listadas possuem boas histórias e são uma ótima forma de entretenimento.

Nível Básico

Friends (1994). David Crane e Marta Kauffman

Por definição, quem está no nível básico tem um certo conhecimento de gramática e de expressões necessárias para iniciar uma conversa, mas ainda precisa ampliar o vocabulário. Para quem está nessa fase, uma boa sugestão é assistir a séries de comédia, que trazem diálogos usuais no cotidiano de qualquer falante de inglês.

Aqui, não tem como deixar de mencionar a queridinha dos fãs de sitcom: “Friends” (1994) (foto), que marcou toda uma geração ao contar a história dos amigos nova-iorquinos Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler e Joey. A série é repleta de bordões e expressões comuns nos Estados Unidos. Todas as 10 temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix.

Outra boa opção é a premiada “Modern Family” (2009), que conta a divertida história de uma família de Los Angeles que foge dos padrões da sociedade. Com grandes atuações, também é ideal para quem quer arriscar assistir sem legendas, já que os diálogos são de fácil compreensão.

O estudante ainda pode conciliar essas séries com cursos básicos do idioma, pois tanto as aulas quanto os episódios normalmente giram em torno de situações cotidianas, como cumprimentos, despedidas, reuniões sociais e conversas rápidas.

Nível Intermediário

Dear White People (2017), Tina Mabry, Barry Jenkins e outros

Se você tem um ótimo vocabulário e já consegue compreender boa parte de expressões idiomáticas e diálogos de complexidade média, mas ainda não se sente completamente à vontade em situações de conversação, provavelmente se encontra no nível intermediário de inglês.

Um passo importante para adquirir maior fluência é, justamente, saber ouvir. Neste estágio, é interessante ir além dos diálogos mais simples oferecidos pelas séries de comédia e buscar opções com maior complexidade, que trazem gírias e expressões mais avançadas.

Uma boa opção no catálogo da Netflix é “Dear White People” (2017) que, mesmo sendo caracterizada como comédia, traz uma pitada de drama que torna os diálogos mais ricos. A série, que possui três temporadas, introduz muitas gírias norte-americanas que enriquecem ainda mais a compreensão do idioma.

Para quem prefere se aprofundar no sotaque do inglês britânico, uma boa dica é a aclamada “Sherlock” (2010), considerada uma das melhores na Netflix. A trama é baseada nos livros de Sir Arthur Conan Doyle e traz diálogos inteligentes, bem elaborados e com um nível intermediário de riqueza de vocabulário. Outra opção é “Black Mirror” (2011), ótima indicação para quem gosta de ficção científica.

Nível avançado

House of Cards (2013), Beau Willimon

Se você já se sente completamente à vontade para conversar em inglês e é capaz de entender e produzir textos de maior complexidade, significa que está provavelmente em um nível avançado — o que não significa que precisa parar de estudar e praticar a língua.

O catálogo da Netflix está repleto de boas histórias para quem busca se especializar no vocabulário de alguma área específica, como “House of Cards” (2013, que tem muitos jargões políticos, uma linguagem mais formal e diálogos mais avançados.

Na área do Direito, a dica é “How to Get Away With Murder” (2013), que traz uma trama de assassinatos envolvendo a advogada criminal Annalise Keating. Para quem gosta do universo de super-heróis, “Daredevil” (2015) também é uma alternativa para aprender expressões do Direito, já que o protagonista é um advogado.

Se você quiser se aprofundar em um inglês mais arcaico e conhecer expressões pouco usuais, mas também importantes, vale assistir séries de época, como “The Crown” (2016), “Peaky Blinders” (2013) e “Outlander” (2014).

Essas são apenas algumas opções de séries para turbinar o seu inglês na Netflix, independentemente do nível em que você se encontra. Só não vale assistir os episódios dublados, é claro, pois nesse caso o aprendizado é nulo.