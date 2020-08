As 10 melhores séries de época disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Além de entretenimento, as séries de época trazem conhecimento ao público. Mesmo que não sigam fielmente os acontecimentos reais, sempre mostram um panorama geral de como era a sociedade no passado. Para os que gostam do gênero, a Bula elencou os dez melhores seriados em uma lista, baseada numa votação da web com mais de 70 mil votos, considerando apenas os títulos disponíveis no Brasil pela Netflix ou pelo Amazon Prime Video. Entre eles, estão “Downton Abbey”d (2010), de Brian Percival e Ben Bolt; “The Crown” (2016), dirigido por Peter Morgan e Stephen Daldry; e “Versailles” (2015), de Simon Mirren e David Wolstencroft.

1 — Vikings (2013), Michael Hirst — Netflix A série é inspirada nas histórias de invasões, comércio e exploração da Escandinávia medieval, e no lendário viking Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos. Após ataques bem-sucedidos na Inglaterra, Ragnar ascende ao poder e se torna o Rei da tribo dos Vikings. Para conquistar outras nações, ele conta com o apoio de outros guerreiros e de sua família, incluindo seu irmão, Rollo, e suas duas esposas, a escudeira Lagertha e a princesa Aslaug.

2 — Downton Abbey (2010), Brian Percival e Ben Bolt — Amazon Prime Video A história se passa no início do século 20, em Downton Abbey, onde moram a família aristocrática Crawley e seus vários criados. Na parte superior do castelo, os Crawley levam uma vida luxuosa, cercados por intrigas e segredos. Nos andares inferiores, os empregados se esforçam para cumprir todas as ordens de seus amos, mas também vivem conflitos e romances. Ao longo da série, o espectador acompanha os grandes acontecimentos da época, como o naufrágio do Titanic e a Segunda Guerra Mundial. 3 — Outlander (2014), Ronald D. Moore — Netflix A série é baseada nos livros da autora Diana Gabaldon. A trama acompanha Claire, uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Após o fim do conflito, ela viaja com o marido, com o objetivo de se reaproximarem. Durante um passeio, Claire encontra um portal do tempo e é transportada para a Escócia de 1743. Nessa nova realidade, Claire se apaixona pelo jovem guerreiro escocês Jamie Fraser.

4 — The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry — Netflix Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais.

5 — The Last Kingdom (2015), Stephen Butchard — Netflix A série é ambientada em 872, quando muitos dos reinados que hoje compõem a Inglaterra são tomados pelos vikings. A história acompanha o jovem Uhtred, que nasce como um nobre, mas acaba sendo sequestrado pelos vikings depois de se tornar órfão. Após a morte da família que o criou, Uhtred precisa se decidir entre ficar com os vikings ou tentar reconquistar o reino que um dia foi seu.

6 — Peaky Blinders (2013), Otto Bathurst e Tom Harper — Netflix A série se passa na década de 1920 e apresenta a história real da família Shelby, formada por mafiosos que praticam assaltos e apostam ilegalmente em corridas de cavalos. A família é liderada por Tommy, que volta desiludido da Segunda Guerra Mundial e decide entrar para a vida do crime. Com o império dos Shelby crescendo, o inspetor irlandês Chester Campbell é designado para vigiá-los de perto.

7 — Spartacus (2010), Steven S. DeKnight — Netflix A série é centrada em Spartacus, um escravo de guerra romano, que liderou uma revolução na Roma Antiga. Após ser capturado, ele é separado da sua esposa e filho, que são colocados à venda. Depois, Spartacus é condenado a morrer na arena de gladiadores, mas surpreendentemente vence os seus quatro oponentes. Tudo o que ele deseja é a sua família de volta e luta com todas as suas forças para recuperá-la.

8 — Versailles (2015), Simon Mirren e David Wolstencroft — Netflix A série é ambientada no ano de 1667, na França. Aos 28 anos, o rei Luís XIV é assombrado pelo trauma das guerras civis que presenciou na infância. Quando os nobres de Paris começam a se rebelar contra a monarquia, ele decide mudar a corte para Versalhes, o antigo alojamento de caça de seu pai. Os episódios acompanham as intrigas e paixões de Luís XIV, enquanto ele transforma Versalhes no maior palácio do mundo.

9 — Marco Polo (2014), John Fusco — Netflix No século 13, o mercador italiano Marco Polo embarca com seu pai em uma jornada épica até a corte de Kublai Khan, conquistador mongol neto do grande Gengis Khan, que dominou o norte da China e fundou a Dinastia Yuan. O objetivo dos dois é conhecer novas terras e vender especiarias. Após ser traído pelo pai, que o abandona, Polo se torna um empregado de Kublai Khan.