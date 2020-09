Poderosa! Bruna Marquezine estampa comercial em Londres

Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine é uma das mulheres mais reconhecidas e idolatradas no Brasil atualmente. Atriz invejável, já protagonizou série, novelas e filmes que ficaram na cabeça dos espectadores. Agora, ela corre o mundo para fazer fama na Europa!. A atriz brasileira apareceu em letreiro do Piccadilly Circus, centro de compras de Londres, na Inglaterra, estrelando campanha para a marca Hugo Boss. O vídeo viralizou no Twitter e empolgou os admiradores da fashionista.

No vídeo que viralizou na internet, Bruna Marquezine foi reconhecida por uma turista ao ter imagens da campanha “Alive”, fragrância da Hugo Boss, transmitida no Piccadilly Circus, parte do centro de compras de Londres, na Inglaterra, onde possui os famosos letreiros luminosos.

A gravação repercutiu tanto que as imagens chegaram até a atriz, agora também diretora criativa de moda. Os fãs ficaram eufóricos com a imagem da fashionista circulando pelo exterior. “É a patroa”, afirmou um internauta. “Que poder, meu amor”, vibrou outro. “Lenda e aclamada”, reagiu mais uma admiradora. “Ícone! De Duque de Caxias para o mundo”, acrescentou seguidora. “A mãe tá on”.

Marquezine tem feito uma mudança de rumo em sua carreira depois de encerrar seu contrato com a TV Globo. Ela tem deixado claro o desejo de se envolver ainda mais no universo fashion.

O sonho de criar uma marca para chamar de sua ainda é algo a ser realizado pela artista. “Surgiram algumas oportunidades, mas ainda não conseguia me dedicar 100% a isso, minhas prioridades eram outras e acho que tem o momento certo para tudo. Quero unir moda e a minha paixão por arte. Quero poder brincar de misturar os universos de coisas que me atraem e alimentam minha criatividade”, comentou em recente entrevista à “Vogue”.

Os novos desafios também envolvem filmes internacionais e produções com plataformas de streaming, como a Netflix.

“O que me anima, motiva, são desafios. Quero dar vida a papéis que eu nunca pensei que seria capaz. Sair da zona de conforto e aprender, estudar sempre que eu tiver oportunidade. Quando acho que tenho um mês livre, encaixo alguma coisa na agenda, e acaba que estou nessa de estudar há uns dois anos e não parei ainda. Já entendi que a dinâmica vai ser outra, vou ter que optar por cursos mais curtos, mas quero porque sinto falta de cartas na manga. De alguma forma, de uma bagagem acadêmica”, explicou

“Quero estudar, obviamente, técnicas diferentes de atuação, porque existem muitas. Também quero estudar roteiro para saber escrever e colocar as minhas ideias no papel. De tudo isso, quanto mais consciente eu estiver de cada pessoa no set, melhor o meu desempenho enquanto atriz. Tenho interesse em me aprofundar em tudo que envolve atuação”, ressaltou a atriz.