20 filmes ganhadores do Oscar de Melhor Roteiro, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Antes de ser impactante na tela, um filme precisa ser bem escrito. Para o Oscar, os membros da academia recebem para ler o roteiro transcrito de cada obra indicada. A Bula reuniu em uma lista 20 filmes disponíveis no streaming que ganharam o Oscar de Melhor Roteiro Original ou Melhor Roteiro Adaptado, que é entregue para roteiristas que basearam a história em outra fonte, geralmente um livro ou peça de teatro. Entre os selecionados, estão grandes clássicos, como “Los Angeles: Cidade Proibida” (1997), de Curtis Hanson; “Um Estranho no Ninho” (1975), de Milos Forman; e “O Poderoso Chefão” (1972), de Francis Ford Coppola. Os títulos, que estão no catálogo da Netflix ou do Amazon Prime Video, estão elencados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Green Book (2018), Peter Farrelly O filme se baseia numa história real dos anos 1960, quando as leis de segregação racial ainda estavam em vigor nos Estados Unidos. Tony Lip precisa de dinheiro após a falência de seu negócio e aceita trabalhar como motorista para Don Shirley, um celebrado pianista negro. Os dois são muito diferentes e Tony é um bocado racista. Mas, aos poucos, Tony e Don se tornam bons amigos. O longa foi vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2019.

O Jogo da Imitação (2014), Morten Tyldum Em 1939, o governo britânico recruta uma turma de cientistas para analisar o “Enigma”, código usado pelos oficiais nazistas para enviar mensagens aos submarinos. Entre eles está Alan Turing, um criptógrafo que lidera a criação de uma máquina para decifrar os códigos em apenas 18 horas, de forma que os ingleses consigam ler os planos dos alemães. Mas, para que tudo dê certo, Alan precisa aprender a trabalhar em equipe.

Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allen Gil é um escritor norte-americano que viaja para Paris com a noiva, Inez. Ele faz alguns passeios noturnos sozinho e descobre que, à meia-noite, é transportado para a Paris de 1920, onde encontra intelectuais e artistas que sempre admirou, como Ernest Hemingway e Salvador Dali. Quando se apaixona por Adriana, uma moça do passado, Gil não sabe se deve se entregar à ilusão e romper com Inez.

O Discurso do Rei (2010), Tom Hooper Desde a infância, o príncipe George é gago. Esse é um sério problema para ele, que constantemente precisa fazer discursos. Após tentar vários métodos, ele é vencido pela insistência da esposa e aceita visitar mais um terapeuta de fala, o dr. Lionel Logue. Inicialmente, George duvida das técnicas pouco convencionais de Logue, mas rapidamente percebe que está progredindo. Agora, ele precisa se preparar para o seu maior desafio: assumir a coroa.

Precious (2009), Lee Daniels Clarice é uma adolescente de 16 anos que, além de sofrer com os maus-tratos da mãe, é constantemente abusada pelo pai, de quem está grávida pela segunda vez. O primeiro filho foi tirado dela, mas ela é obrigada pela mãe a dizer que cuida da criança, para receber auxílio do governo. Ela ainda está no ensino fundamental e não sabe ler nem escrever. Ao ser mandada para uma escola alternativa, Clarice conhece a professora Rain, que lhe ajuda a mudar de vida.

Juno (2008), Jason Reitman Juno, uma adolescente de 16 anos, engravida acidentalmente de seu melhor amigo, Bleeker. Inicialmente, ela decide fazer um aborto, mas desiste da ideia ao chegar na clínica. Como sabe que não tem maturidade para criar o bebê, ela procura nos jornais casais que possam adotá-lo após o nascimento. É assim que ela se aproxima de Vanessa e Mark, um casal simpático e com boas condições financeiras.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

Los Angeles: Cidade Proibida (1997), Curtis Hanson Ed Exley, Bud White e Jack Vincennes são três detetives de Los Angeles que precisam trabalhar juntos num caso de múltiplos homicídios ocorridos no café Nite Owl. As pistas levam a uma lucrativa casa de prostituição de luxo, que na verdade serve como fachada para negócios ainda mais ilícitos, envolvendo grandes personalidades da cidade, desde astros de Hollywood até oficiais do departamento de polícia.

Um Estranho no Ninho (1975), Milos Forman Randle Patrick, criminoso reincidente, é transferido de uma prisão comum para uma instituição psiquiátrica. Embora não tenha nenhuma doença mental, ele mente para evitar o trabalho forçado e para passar o resto de sua sentença em um ambiente menos hostil. Incomodado com as regras rígidas que a médica Mildred Ratched impõe aos internos, ele incita todos a se rebelarem, mesmo sabendo que isso pode aumentar seu tempo preso.

The Godfather — Part II (1974), Francis Ford Coppola Primeira sequência a ganhar o Oscar de Melhor Filme, “O Poderoso Chefão Parte II” conta a história de Vito Andolini, conhecido como o mafioso Don Vito Corleone. Após a máfia italiana matar sua família, ele foge para os Estados Unidos, onde começa a praticar crimes para manter sua mulher e filhos. Anos mais tarde, os negócios da família Corleone são comandados pelo ambicioso filho caçula de Vito, Michael.

Netflix

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

A Grande Aposta (2015), Adam McKay Michael percebe que empréstimos feitos para o mercado imobiliário estão em risco de inadimplência. Ele, então, decide apostar contra o mercado, algo nunca feito antes. Suas ações chamam a atenção do corretor Jared Vennet, que passa a oferecer a oportunidade a seus clientes. Juntos, eles fazem fortuna, tirando proveito do colapso econômico.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014), Alejandro González Iñarritu O longa, que também ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2015, conta a história de Riggan Thomson, um ator que fez muito sucesso interpretando Birdman, um super-herói que se tornou um ícone cultural. Ao se recusar a fazer mais uma sequência do filme, Riggan viu sua fama decair. Agora, para retomar sua carreira, ele está montando uma peça para a Broadway.

Encontros e Desencontros (2003), Sofia Coppola Bob Harris é um ator em decadência que está em Tóquio para filmar um comercial publicitário. No hotel, ele conhece Charlotte, uma jovem filósofa que está na cidade acompanhando o marido, fotógrafo de uma banda de rock. Sentindo-se solitários e entediados em uma cidade desconhecida, Bob e Charlotte decidem passear por Tóquio juntos. Ao longo dos dias, eles compartilham suas inseguranças e frustrações.

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), Peter Jackson Sauron planeja um grande ataque à cidade de Minas Tirith, fazendo com que o mago Gandalf e Pippin partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Para enfrentar o Senhor da Escuridão, Aragorn reúne um exército de forças do bem. Enquanto isso, os membros da Sociedade do Anel, cansados e famintos, continuam sua jornada à Montanha da Perdição, onde pretendem destruir o anel.

Forrest Gump — O Contador de Histórias (1994), Robert Zemeckis Mesmo com o QI baixo, Forrest Gump nunca se sentiu desfavorecido. Por obra do acaso, ele participou de alguns dos mais importantes eventos da história dos Estados Unidos. Forrest ensinou Elvis Presley a dançar, serviu com honra no Vietnã, foi estrela de um time de futebol americano, conheceu Richard Nixon e percorreu vários estados a pé. Apesar de todas as suas experiências, ele não consegue esquecer Jenny, seu amor de infância.

A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg Em 1939, o empresário Oskar Schindler chega à cidade de Cracóvia com a intenção de lucrar com seus negócios durante a guerra. Aproveitando sua influência dentro do partido nazista, ele consegue abrir uma fábrica de panelas e emprega judeus poloneses por serem mais baratos. Subornando o tenente Amon Göth, Schindler garante que seus empregados não sejam mandados para campos de concentração. Mas, com o avanço da guerra, a situação fica insustentável.

Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990), Jerry Zucker Ao investigar um esquema de corrupção no banco onde trabalha, Sam Wheat é assassinado. Após a morte, ele descobre que se transformou em um fantasma, cuja presença não pode ser vista ou ouvida pelos seres humanos. Então, Sam decide continuar investigando os desvios de dinheiro e descobre que sua esposa, Molly, pode ser a próxima vítima. Para protegê-la, ele pede ajuda a uma médium que vive de enganar as pessoas.

Gandhi (1982), Richard Attenborough Após ser expulso da 1ª classe de um trem, o advogado indiano Mohandas Gandhi decide lutar contra o domínio britânico em seu país. Dedicado ao conceito de resistência não-violenta, ele é rejeitado pelas autoridades inglesas, mas atrai a atenção de todo o mundo ao se colocar como um líder espiritual de hindus e muçulmanos. Por meio de suas manifestações, Gandhi leva a Índia a conquistar a independência.