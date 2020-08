Os 10 filmes mais engraçados de 2020 para ver na Netflix e no Amazon Prime Video

Os cinemas estão fechados, mas ótimos filmes estrearam no streaming este ano. Entre as comédias lançadas em 2020 pela Netflix e pelo Amazon Prime Video, a Bula reuniu as dez mais divertidas. Foram analisados apenas os catálogos dessas duas plataformas de streaming, por serem as mais populares no Brasil, com maior número de assinantes. “Feel the Beat”, de Elissa Down; “Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars”, de David Dobkins; e “Cindy La Regia”, de Catalina Aguilar; são alguns dos longas selecionados. Os títulos estão organizados por ordem alfabética e não seguem critérios de classificação.

A Missy Errada, de Tyler Spindel Após trocar diversas mensagens com uma desconhecida chamada Missy, Tim Morris acredita que finalmente encontrou a namorada dos seus sonhos. Então, ele decide arriscar e a convida para um evento de sua empresa em uma ilha paradisíaca. Mas, tudo começa a dar errado quando Tim percebe que enviou o convite para outra Missy, uma mulher com quem ele teve um encontro desastroso no passado.

Dançarina Imperfeita, de Laura Terruso Quinn é uma adolescente que sonha em ser bailarina, mas é péssima nos passos. Ela descobre que, para entrar na universidade que sonha, terá que ganhar uma competição de dança. Só que, como ela não é boa, nenhuma equipe a aceita. Então, Quinn chama suas amigas para montar um novo grupo e participar do concurso. Até lá, ela terá que aprender a ser uma ótima dançarina.

Feel the Beat, de Elissa Down Após perder a grande chance de atuar da Broadway, a dançarina April decide voltar para a casa dos pais. Em sua cidade natal, ela se reconecta com Barb, sua antiga professora de dança. Barb deseja levar o grupo de dança local para uma competição nacional e pede a ajuda de April para treinar os bailarinos amadores. April não se anima com a proposta, até descobrir que um dos jurados é Welly Wong, um famoso produtor que pode lhe dar uma oportunidade na Broadway.

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars, de David Dobkins Sigrit e Lars são melhores amigos desde a infância e agora também cantam juntos. O sonho deles é representar a Islândia no Festival Eurovision, a maior competição de música do mundo. Devido a uma coincidência, eles finalmente são escolhidos para cantar no evento. Enquanto trabalham para se tornar uma dupla de sucesso e ganhar o concurso, Lars e Sigrit escondem o amor que sentem um pelo outro.

Um Amor, Mil Casamentos, de Dean Craig Nesta comédia romântica sobre o poder do acaso, desenrolam-se três versões alternativas do mesmo casamento. Jack tenta fazer malabarismos com o planejamento das mesas, de modo que cada convidado fique longe de seus desafetos e não atrapalhe o grande dia de sua irmã. Ao mesmo tempo, ele tem que lidar com a presença de Dina, uma ex-namorada por quem ele ainda é apaixonado. O longa é um remake do francês “Plan de Table” (2011).

Um Crime para Dois, de Michael Showalter Jibran e Leilani estão enfrentando uma crise no relacionamento. Um dia, quando estão discutindo no carro, os dois acabam se envolvendo na cena de um assassinato. Como o criminoso foge do local, o casal sabe que será apontado como culpado. Então, os dois decidem encontrar o assassino e fazê-lo confessar o crime. Nessa perigosa jornada, Jibran e Leilani se reaproximam.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x the Reverend, de Claire Scanlon Este episódio interativo é uma continuação da última temporada de “Unbreakable Kimmy Schmidt”, série que conta a história de Kimmy, uma mulher que ficou presa em um bunker por 15 anos, seguindo os ensinamentos de um reverendo charlatão. Agora, Kimmy já se adaptou ao mundo normal e está prestes a se casar com um príncipe. Mas, ela descobre que o reverendo está atrás de novas vítimas e resolve enfrentá-lo de uma vez por todas.

Cindy La Regia, de Catalina Aguilar Cindy, uma garota rica de Monterrey, está se preparando para o momento com o qual sonhou a vida toda: seu casamento. Mas, de repente, ela percebe que não ama tanto o noivo e desiste da cerimônia, apesar dos comentários alheios. Com toda a coragem que ainda possui, ela foge para a Cidade do México, onde faz novas amizades. Lá, ela reencontra o amor e descobre que a vida tem muito mais oportunidades do que ela imaginava.

Out of Order, de Dan Jones Ron é um advogado bem-sucedido e comprometido com o trabalho, mas que passa por alguns problemas em sua vida pessoal. Além de ser atormentado por um colega com teorias lunáticas, ele é ignorado pela esposa, Gloria. Ao mesmo tempo em que recebe um grande caso, que pode impulsionar sua carreira, Dan começa a ser chantageado por um desconhecido.