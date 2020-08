Indo na contramão das grandes franquias de Hollywood, os filmes independentes são realizados longe dos estúdios famosos e, na maioria das vezes, com um orçamento apertado. Mas, muitos se sobressaem na qualidade e provam que para fazer um clássico não é necessário muito dinheiro. A Bula reuniu em uma lista dez exemplares de produções de baixo custo que lucraram muito mais do que o esperado e se tornaram referências, como “Moonlight: Sob a Luz do Luar” (2016), de Barry Jenkins, que foi gravado com apenas 4,5 milhões de dólares e ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2017; e “Encontros e Desencontros” (2003), de Sofia Coppola, que teve um orçamento de 4 milhões de dólares; valores irrisórios se comparados, por exemplo, aos longas de super-heróis mais recentes. Os títulos listados estão disponíveis no streaming: cinco na Netflix e cinco no Amazon Prime Video.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Juno (2008), Jason Reitman Juno, uma adolescente de 16 anos, engravida acidentalmente de seu melhor amigo, Bleeker. Inicialmente, ela decide fazer um aborto, mas desiste da ideia ao chegar na clínica. Como sabe que não tem maturidade para criar o bebê, ela procura nos jornais casais que possam adotá-lo após o nascimento. É assim que ela se aproxima de Vanessa e Mark, um casal simpático e com boas condições financeiras.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

Donnie Darko (2001), Richard Kelly Donnie é um adolescente brilhante e excêntrico, que cursa o colegial, mas despreza a maioria de seus colegas de escola. Em uma noite, Donnie tem a visão de um coelho gigante, chamado Frank, que o guia até um campo de golfe. Pela manhã, Donnie descobre que uma turbina de avião caiu em sua casa durante a noite. Por acreditar que Frank o salvou de um acidente, Donnie passa a seguir todas as ordens do coelho.

Memento (Amnésia) (2001), Christopher Nolan Leonard Shelby tem a casa invadida por dois ladrões. Um deles bate em sua cabeça e o outro estupra e mata sua mulher. Agora, devido à pancada, ele sofre de amnésia anterógrada, uma doença que o impede de memorizar os eventos que acabaram de acontecer. Mesmo com essa dificuldade, ele insiste em encontrar o assassino de sua esposa. Mas, a polícia não acredita na versão de Leonard sobre o crime.

A Bruxa de Blair (1999), Eduardo Sánchez e Daniel Myrick Três estudantes de cinema estão gravando um documentário sobre uma lenda local, a da Bruxa de Blair. Eles viajam para Burkittsville, Maryland, e entrevistam os moradores sobre a bruxa. No outro dia, resolvem explorar a floresta para procurar evidências da existência da maldição. Quando tentam voltar para casa, os jovens se perdem na selva e começam a ser atormentados por uma assombração.

Netflix

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

Frances Ha (2012), Noah Baumbach Frances divide um apartamento em Nova York com sua melhor amiga, Sophie. Ela é aluna de uma companhia de dança e se esforça para integrar o elenco de bailarinos. Quando sua amiga decide se mudar, Frances precisa buscar um novo lugar que se adeque às suas finanças, que não vão bem. Mesmo com todos os desafios da fase adulta, ela sonha com uma vida melhor e encara as dificuldades com muita alegria e leveza.

Quem Quer Ser Um Milionário? (2009), Danny Boyle Jamal Malik é um rapaz de 18 anos que cresceu nas favelas de Mumbai, na Índia. Ele é chamado para participar da versão indiana do programa de TV “Quem Quer Ser Um Milionário?”, concorrendo a 20 milhões de rúpias. Sua experiência de vida o ajuda a responder as perguntas do show e ele se torna um milionário. Mas, o apresentador do programa e a polícia desconfiam da honestidade do garoto. Para provar sua inocência, Jamal conta aos policiais a história de sua vida.

Encontros e Desencontros (2003), Sofia Coppola Bob Harris é um ator em decadência que está em Tóquio para filmar um comercial publicitário. No hotel, ele conhece Charlotte, uma jovem filósofa que está na cidade acompanhando o marido, fotógrafo de uma banda de rock. Sentindo-se solitários e entediados em uma cidade desconhecida, Bob e Charlotte decidem passear por Tóquio juntos. Ao longo dos dias, eles compartilham suas inseguranças e frustrações.