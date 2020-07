15 filmes, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, que definem os últimos 30 anos

A Bula reuniu em uma lista 15 filmes que foram essenciais para o cinema nos últimos 30 anos. Os longas, citados pela revista Empire, estão disponíveis no streaming no Brasil: sete no Amazon Prime Video e oito na Netflix. Entre os selecionados, estão “Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final” (1991), de James Cameron, o primeiro filme com um personagem parcialmente produzido em computação gráfica; “Boyhood: Da Infância à Juventude” (2014), de Richard Linklater; que foi filmado ao longo de 12 anos; e “Os Vingadores” (2012), Joss Whedon, o pioneiro da franquia mais lucrativa da atualidade. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater O filme é centrado em Mason, um garoto cujos pais se divorciam. A trama narra a vida do menino durante um período de 12 anos, da infância à juventude, mostrando a relação dele com os pais conforme vai amadurecendo. Como o filme foi gravado ao longo desses 12 anos, é possível, literalmente, assistir ao garoto crescer diante da tela, enquanto enfrenta descobertas, novas experiências e conflitos.

O Senhor dos Anéis — A Sociedade do Anel (2001), Peter Jackson Num mundo fantástico chamado de Terra-Média, o hobbit Frodo recebe de seu tio um anel mágico e poderoso, que precisa ser destruído antes que caia nas mãos de Sauron, o Senhor da Escuridão. Frodo se dispõe a levar o anel até a Montanha da Perdição, único lugar onde ele poderá ser destruído. Como a jornada é perigosa, ele conta com a ajuda de oito amigos. Juntos, eles formam a Sociedade do Anel.

Psicopata Americano (2000), Mary Harron Patrick Bateman é um jovem bonito, culto e inteligente. Ele trabalha em Wall Street, onde ganha uma fortuna. Mas, quando ninguém está vendo, Bateman se transforma em um serial killer. Egocêntrico e materialista, ele se enfurece quando encontra alguém que lhe causa inveja. Durante a noite, Bateman vaga sem medo por Nova York e desconta a raiva que sente em suas vítimas.

Toy Story (1995), John Lasseter O cowboy Woody é o boneco favorito do pequeno Andy, por isso é considerado o líder dos outros brinquedos. Em seu aniversário, Andy ganha um sofisticado “patrulheiro espacial”, chamado Buzz Lightyear, e logo passa a dar mais atenção ao novo presente, deixando os outros brinquedos enciumados. Woody resolve dar uma lição em Buzz, mas seu plano dá errado e o rival é jogado pela janela. Agora, ele precisa se aventurar no mundo para resgatar Buzz.

Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (1993), Steven Spielberg John Hammond, um milionário, cria um parque temático habitado por dinossauros clonados a partir de DNA pré-histórico. Os paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler e o matemático Ian Malcolm fazem parte do seleto grupo escolhido para visitar o local em primeira mão. Hammond garante a todos que os animais não oferecem perigo, mas após uma queda de energia, os dinossauros saem de suas celas e caçam os humanos.

Reservoir Dogs (1992), Quentin Tarantino Joe Cabot, um experiente criminoso, reúne seis bandidos para um grande roubo de diamantes. Eles não sabem nada uns sobre os outros e se chamam apenas por apelidos. Mas, durante o assalto, algo dá errado e a polícia aparece. Os ladrões fogem e vão para o armazém onde todos tinham combinado de se encontrar após o roubo. Certos de que existe um policial infiltrado na equipe, eles tentam descobrir quem é o traidor.

Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991), James Cameron O jovem John Connor é o futuro líder da resistência humana contra as máquinas, aquele que guiará os humanos no futuro. Mas, justamente por isso, ele se torna alvo de T-1000, um robô exterminador feito de metal líquido, que veio do futuro para matá-lo. Mas, o exterminador T-800 também é enviado para proteger o garoto. Enquanto John embarca numa fuga com T-800, acaba criando um vínculo de amizade com o robô.

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância) (2014), Alejandro González Iñarritu O longa, que ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2015, conta a história de Riggan Thomson, um ator que fez muito sucesso interpretando Birdman, um super-herói que se tornou um ícone cultural. Ao se recusar a fazer mais uma sequência do filme, Riggan viu sua fama decair. Agora, para retomar sua carreira, ele está montando uma peça para a Broadway.

Gravidade (2013), Alfonso Cuarón Matt Kowalski é um astronauta experiente que está em missão de conserto ao telescópio Hubble, juntamente com a doutora Ryan Stone. Repentinamente, eles são atingidos por uma chuva de destroços, causada pela destruição de um satélite, e ficam à deriva no espaço. Sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, Matt e Ryan tentam sobreviver em um ambiente completamente inóspito para a vida humana.

Os Vingadores (2012), Joss Whedon Loki, o irmão de Thor, ganha acesso ao poder ilimitado do cubo cósmico, ao roubá-lo das instalações da S.H.I.E.L.D, uma agência internacional que luta pela paz. Para conter a ameaça de Loki, Nick Fury, o diretor da agência, reúne um poderoso time super-heróis: Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra e Gavião Arqueiro.

A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), Christopher Nolan Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham, lutando contra o crime organizado. Mas, um jovem anárquico conhecido como Coringa tem ganhado popularidade e ameaçado instaurar o caos. Os criminosos da cidade, então, aceitam uma proposta feita pelo Coringa e o contratam para combater o Homem-Morcego.

Encontros e Desencontros (2003), Sofia Coppola Bob Harris é um ator em decadência que está em Tóquio para filmar um comercial publicitário. No hotel, ele conhece Charlotte, uma jovem filósofa que está na cidade acompanhando o marido, fotógrafo de uma banda de rock. Sentindo-se solitários e entediados em uma cidade desconhecida, Bob e Charlotte decidem passear por Tóquio juntos. Ao longo dos dias, eles compartilham suas inseguranças e frustrações.