12 filmes do Amazon Prime Video que são diamantes para os olhos

Poorna (2017), Rahul Bose

Poorna é uma garota que pertence a uma família indígena, no pequeno estado de Telangana. Dentre adolescentes de várias escolas, ela é selecionada por um programa do governo para a Operação Everest. Ela irá escalar a montanha com um alpinista profissional. Para se preparar, Poorna caminha para os montes próximos à sua região. Aos 13 anos, se torna a pessoa mais nova a chegar ao cume do Everest.