10 curiosidades sobre o Copacabana Palace

O Rio de Janeiro é conhecido como a Cidade Maravilhosa. E é só olhar as fotos da cidade para perceber que o título não é por acaso: possui lindas praias que encantam turistas de todo o mundo. E muitos ficam fascinados com o calçadão e os prédios de Copacabana. Um em especial vem fascinando a todos por quase um século: trata-se do histórico Copacabana Palace, hotel que coleciona curiosidades.

O Rio de Janeiro é conhecido como a Cidade Maravilhosa. E é só olhar as fotos da cidade para perceber que o título não é por acaso: possui lindas praias que encantam turistas de todo o mundo. E muitos ficam fascinados com o calçadão e os prédios de Copacabana. Um em especial vem fascinando a todos por quase um século: trata-se do histórico Copacabana Palace, hotel que coleciona curiosidades.

1 — Este foi o primeiro grande prédio de Copacabana

O Copa foi a primeira grande construção do local

Em 1919 os empresários Octávio Guinle e Francisco Castro Silva adquiriram o terreno de frente para o mar. Ao seu redor havia apenas algumas casas e construções. Eles tencionavam construir um hotel para abrigar os visitantes da “Exposição do Centenário da Independência do Brasil” que seria realizado em 1922. Porém, a construção só ficou pronta em 1923 devido a problemas logísticos que incluíam o atraso na entrega de materiais para a construção como mármores e dificuldades na engenharia.

2 — Dois hotéis serviram de inspiração

O arquiteto Joseph Gire se inspirou em dois hotéis famosos na época: O Hotel Negresco (construído em 1913 em Côte d’Azur, Nice, França) e o Hotel Carlton (construído em 1913 em Cannes, França). A engenharia ficou por conta de César Melo e Cunha.

3 — A inauguração contou com a presença de Mistinguett

A cantora e atriz francesa Mistinguett

Houve uma época em que Mistinguett era uma das cantoras mais populares da Europa, se tornando um símbolo da década de 20. Sua presença transformou a inauguração do Copacabana um grande evento mundial, como era esperado. Teve início também a era de grandes festas promovidas no local e amplamente divulgadas nas colunas de jornais.

4 — No hotel já funcionou um Cassino

Dentro do hotel chegou a funcionar uma casa de jogos que ajudou a aumentar a fama do local. Com um padrão internacional, o cassino entrou pra a história como um dos maiores do Brasil, recebendo visitantes ilustres de todo o mundo. Após a proibição dos jogos no país em 1946, o cassino fechou e o local passou a abrigar uma casa de espetáculos.

5 — Sua piscina se tornou célebre

Jayne Mansfield, 1959

A piscina do Copa foi inaugurada em 1935 e contou com a presença de celebridades ilustres como Jayne Mansfield. A atriz norte-americana ficou hospedada em 1959 e participou de um dos bailes de carnaval. Na década de 40, também funcionou por lá uma escolinha de natação, sob a direção da nadadora Maria Lenk, primeira grande nadadora brasileira.

6 — Copa abrigou a primeira casa de espetáculos da América Latina

Em 1930 foi inaugurado o Golden Room, o mais icônico salão do Copacabana Palace e também a primeira casa de espetáculos da América Latina. Em suas dependências se apresentaram artistas como Josephine Baker, Ray Charles, Marlene Dietrich, dentre outros. No local também eram realizados os famosos bailes do Copa.

7 — O Restaurante Pérgula é uma atração à parte

O Pérgula é o principal restaurante do Copacabana, e ele passou por uma reforma recentemente. Os hóspedes têm a oportunidade de realizar lá suas refeições matinais e também se servir de pratos exclusivos feitos pelo chef Filipe Rizzato. Além do Pérgula há dois outros restaurantes igualmente famosos: o Cipriani (voltado à culinária italiana) e o Mee (especializado em gastronomia pan-asiática).

8 — O hotel teve hóspedes muito famosos

Freddie Mercury no Copa

O hotel teve como hóspedes pessoas famosas e astros do cinema como Rock Hudson, Rita Hayworth e Romy Schneider. Quem também apareceu por lá foi a cantora Janis Joplin, que passou uma temporada no Brasil para se curar do vício e aproveitar o carnaval. Em 1977 o cantor Rod Stewart foi expulso de seu quarto depois de quebrar objetos durante uma partida de futebol dentro da suíte. Na década de 90 foi a vez da princesa Diana, que aproveitou a madrugada para mergulhar sem os flashs dos paparazzis. É famosa também a entrevista dada pelo cantor Freddie Mercury na fachada do hotel.

9 — O sexto andar

No sexto andar se encontram as suítes mais caras e que chegam a custar R$ 6 mil a diária. É lá que se hospedam famosos, milionários e chefes de estado em um dos sete apartamentos com vista para o mar. O local também possui uma piscina exclusiva que já foi frequentada por Gisele Bündchen e Mick Jagger, dentre outros. Os hóspedes também são recebidos com kits de produtos Bvlgari, composto com xampu, condicionador e outros mimos. Caso desejem levar mais um pouco do Copa para casa, os hóspedes e visitantes também podem comprar alguns artigos na boutique. Dentre os produtos comercializados estão os roupões com o logotipo do Copa, velas, sabonetes e outros itens exclusivos.

10 — O hotel passou por uma reforma

Com o tempo o hotel foi perdendo seu glamour inicial. Em 1989, a família Guinle passou por grandes dificuldades e acabou vendendo o hotel para a Rede Belmond. Tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, o Copa passou por uma extensa reforma que custou cerca de 30 milhões. Ele se tornou Belmond Copacabana Palace, mas todos continuam chamando-o carinhosamente de Copa.