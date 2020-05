O clube dos 27: de Jimi Hendrix a Amy Winehouse, a breve história de 10 músicos que morreram aos 27 anos

Chris Bell

Chris Bell foi um cantor, compositor e guitarrista norte-americano. Ele nasceu em 1951, em Memphis. Ao lado do cantor Alex Chilton, ele liderou a banda de rock Big Star, conhecida por reinventar o pop pós-1960. Bell deixou o grupo após a gravação do primeiro álbum, “#1 Record”, em 1972, mas contribuiu com algumas músicas do próximo disco, “Radio City”, de 1974. Ele seguiu carreira solo e, mesmo não alcançando sucesso em vida, tornou-se influência para muitos artistas, como Ian Moore e a banda REM. Chris Bell morreu em 1978, em um acidente de carro. Várias de suas gravações foram reunidas no álbum póstumo “I Am The Cosmos”.