Desafio 51 coisas para fazer no Rio: você fez no máximo 7 desta lista de 51

1 — Comer um Pastel de Camarão no Bunda de Fora, em Copacabana



2 — Dançar Gafieira, na Estudantina, Lapa



3 — Dançar Forró e comer Buchada de Bode na Feira do Pavilhão de São Cristóvão



4 — Ajudar a puxar a rede dos pescadores no Posto 6, na praia de Copacabana



5 — Experimentar o Croquete de Carne no Alemão do Leblon



6 — Assistir ao Canto Gregoriano no Mosteiro de São Bento, no Centro



7 — Comer Cabrito com Arroz de Brócolis e Alho Torrado, no Nova Capela, na Lapa



8 — Assistir a um Fla x Flu no Maracanã



9 — Se empanturrar na madrugada com Sanduíche de Pernil com Abacaxi, no Cervantes, da Avenida Prado Júnior



10 — Tomar chá da tarde na Varanda do Forte de Copacabana, com vista para a praia



11 — Ir a ilha de Paquetá, pegando a barca na praça IV, andar de bicicleta e descansar na Pedra da Moreninha



12 — Passear de carro pela orla, começando no Leme, passando por Copacabana, Ipanema, Leblon, Pepino, Barra, Prainha, Grumari e Recreio



13 — Se deliciar com a Esfiha do Baalbeck, na Galeria Menescal, em Copacabana



14 — Assistir ao Pôr do Sol no Arpoador



15 — Provar o Angu do Gomes, no Centro



16 — Passear de bicicleta em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas



17 — Tomar chopp, em sequência, nos icônicos Cliper, Bracarense e Jobi, no Leblon



18 — Assistir a um desfile no Sambódromo



19 — Subir nas pedras do Arpoador e dar um mergulho no paredão



20 — Suspirar com doces portugueses na Confeitaria Colombo, no Centro



21 — Se esbaldar com a feijoada, no Aurora, em Botafogo



22 — Assistir a um show no Rio Scenarium, na Lapa



23 — Subir caminhando até a Pedra da Gávea



24 — Saltar de Asa Delta na Pedra Bonita



25 — Treinar Stand Up Paddle no Posto 6 ou no Arpoador



26 — Passar o dia fazendo o Circuito Cultural no Centro do Rio (MAM, Museu Nacional de Belas Artes, Paço Imperial, CCBB, Casa França Brasil, Espaço Cultural dos Correios, Real Gabinete Literário Português e Centro Cultural Hélio Oiticica)



27 — Visitar o Museu do Amanhã e MAR



28 — Pegar uma praia, em dia de semana, na Joatinga



29 — Ver uma apresentação de balé no Teatro Municipal na Cinelândia e depois tomar um chopp no Amarelinho



30 — Passear de carro pela Estrada do Horto, dar um mergulho na Cachoeira, e seguir para Vista Chinesa e Floresta da Tijuca



31 — Dar uma garimpada no Saara e almoçar no Cedro do Líbano, no Centro



32 — Passear a pé na Visconde de Pirajá, durante o dia, entre a Praça General Osório e a Garcia D’Ávila



33 — Passear à noite na Ataulfo de Paiva, entre Afrânio Melo Franco e o Baixo Leblon



34 — Participar de um ensaio na quadra da Mangueira



35 — Se perder na Feira de Antiguidades da Rua do Lavradio, na Lapa



36 — Tomar um café e ler livro na Livraria Travessa, de Ipanema



37 — Passear em Santa Teresa de bondinho e almoçar no lendário Bar do Arnaudo

38 — Tomar um chopp no Garota de Ipanema, onde Vinícius e Tom compuseram a canção



39 — Comer a melhor Lagosta do planeta, no Sentaí, na Central do Brasil



40 — Passar o dia no Parque da Cidade



41 — Ir ao Brunch do Copacabana Palace



42 — Escalar a Agulhinha da Gávea



43 — Assistir a uma apresentação na Casa do Choro, no Centro



44 — Jogar frescobol na praia do Diabo



45 — Ver o acervo de fotos da Fundação Walter Moreira Salles



46 — Fazer uma aula de Dança de Salão com Carlinhos de Jesus, em Botafogo



47 — Tomar Café com Leite na Leiteria Mineira, no Centro



48 — Jogar uma partida de sinuca no Rio 40 Graus, na Lapa



49 — Seguir as orientações que estão na grande porta de entrada da Candelária e ganhar uma indulgência plenária (lugar no céu)



50 — Comer o melhor Palmier do mundo, na Veronese, em Ipanema



51 — Ouvir Jazz no Blue Note.