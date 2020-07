Os 10 melhores filmes que estreiam em julho na Netflix

A Barraca do Beijo 2 (2020), Beth Reekles

Após todas as confusões causadas por se apaixonar por Noah, o irmão mais velho de seu melhor amigo, Elle finalmente consegue assumir o relacionamento. Ela e Noah passam o verão juntos, mas quando as aulas voltam eles precisam lidar com o namoro à distância, já que Noah vai estudar em Harvard e ela continua no colégio. Na faculdade, uma nova amiga confunde os sentimentos de Noah.