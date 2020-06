10 filmes que superaram os livros em que foram baseados

Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994), Robert Zemeckis

Mesmo com o QI baixo, Forrest Gump nunca se sentiu desfavorecido. Por obra do acaso, ele participou de alguns dos mais importantes eventos da história dos Estados Unidos. Forrest ensinou Elvis Presley a dançar, serviu com honra no Vietnã, foi estrela de um time de futebol americano, conheceu Richard Nixon e percorreu vários estados a pé. Apesar de todas as suas experiências, ele não consegue esquecer Jenny, seu amor de infância. “Forrest Gump” foi inspirado no livro homônimo de Winston Groom, lançado em 1986.