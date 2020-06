15 livros que marcaram a infância

Os Doze Trabalhos de Hércules (1944), de Monteiro Lobato

Depois de conhecer Hércules em um trecho de “O Minotauro” — uma das muitas histórias contadas por Dona Benta, Pedrinho fica entusiasmado com as proezas do herói e convence a turma do Sítio do Picapau Amarelo a partir em uma aventura pela Grécia Antiga. Com um pouco de pó de pirlimpimpim, Emília, o Visconde de Sabugosa e Pedrinho voltam mais de 2 mil anos ao passado, bem a tempo de ajudar Hércules em sua primeira tarefa: combater o terrível Leão de Nemeia. A aventura com o Leão, no entanto, é apenas a primeira das tarefas terríveis de Hércules, obrigado a enfrentar 12 trabalhos. Para cumprir todos os desafios, ele conta com a ajuda intelectual de seus novos amigos.