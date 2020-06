Os 10 melhores filmes que estreiam no Amazon Prime Video em junho

Em junho, o Amazon Prime Video, serviço de streaming do e-commerce Amazon, irá liberar dezenas de novos longas e séries. Para ajudar os cinéfilos de plantão, a Bula reuniu em uma lista as dez melhores estreias de filmes, trazendo desde as produções já conhecidas até lançamentos que saíram do cinema há pouco tempo. Entre os selecionados, destacam-se o terror “A Vastidão da Noite” (2020), de Andrew Patterson; o suspense “Entre Facas e Segredos” (2019), de Rian Johnson; e o musical “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo” (2018), dirigido por Ol Parker. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

A Hora da Sua Morte (2020), Justin Dec Quinn, uma jovem enfermeira, baixa um aplicativo chamado “Countdown”, que aparentemente é capaz de prever o momento exato da morte de cada pessoa. O programa diz que Quinn irá morrer em três dias, mas ela não acredita. Até que começa a ser perseguida por uma presença sobrenatural. Então, ela percebe que precisa encontrar uma maneira de driblar a morte.

A Vastidão da Noite (2020), Andrew Patterson Durante a Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois amigos de uma pequena cidade norte-americana ficam obcecados pelo rádio. Juntos, eles descobrem uma misteriosa frequência aérea e tentam achar a origem das ondas. À medida que a investigação deles avança, coisas sobrenaturais começam a ocorrer na cidade.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

A Primeira Noite de Crime (2018), Gerard McMurray Para diminuir a taxa de criminalidade nos EUA, o novo partido eleito resolve fazer um experimento sociológico radical. Por 12 horas, em uma cidade isolada, as delegacias serão fechadas e todos os cidadãos poderão cometer qualquer tipo de crime, sem punição. A participação não é obrigatória, mas quem se envolver receberá prêmios do governo.

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (2018), Rawson Marshall Thurber Veterano de guerra e ex-líder de operações de resgate do FBI, Will Ford é responsável pela segurança de arranha-céus. Envolvido em uma trama conspiratória, ele é acusado de ter incendiado o edifício mais alto e seguro da China. Agora, além de tentar provar sua inocência e encontrar os verdadeiros culpados pelo atentado, Will tem que lutar para resgatar sua família, que está presa no prédio.

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (2018), Ol Parker Ao descobrir que está grávida, Sophia busca inspiração para a maternidade relembrando o passado da mãe, Donna, que morreu há um ano. Ela volta para a ilha para reinaugurar o hotel que era de Donna, agora totalmente reformado. Sophie também convida os três ex-namorados e as três eternas melhores amigas da mãe. Juntos, eles desenterram as memórias de Donna, no final dos anos 1970, quando ela decidiu viver na Grécia.

Vingadores: Era de Ultron (2015), Joss Whedon Tony Stark constrói um sistema de inteligência artificial para garantir a paz mundial. Contudo, o projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron, um ser que coloca a humanidade à beira da extinção. Para evitar que isso aconteça, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião arqueiro se unem mais uma vez para lutar contra Ultron.

Voo 7500 (2015), Takashi Shimizu O voo 7500 sai dos Estados Unidos com destino ao Japão. Durante a longa viagem de 10 horas, os passageiros procuram formas diferentes de se distrair. Até que uma pequena turbulência ocorre e uma pessoa morre aparentemente sem explicações. Após a morte, todos começam a perceber uma presença sobrenatural dentro do avião e sentem que suas vidas também estão ameaçadas.

Blue Valentine (2011), Derek Cianfrance Dean e Cindy são casados e têm uma filha de cinco anos. No início do romance, eles eram um casal apaixonado, cheio de sonhos e esperanças. Mas, com o passar do tempo, o relacionamento deles foi contaminado por incertezas. Com o intuito de salvar o casamento e superar os problemas conjugais, eles reservam um quarto de motel para relembrar o dia em que se conheceram.