10 filmes franceses que todo cinéfilo precisa conhecer

A Esquiva (2004), de Abdellatif Kechiche

Krimo é um adolescente de 15 anos, que vive em um conjunto habitacional no subúrbio de Paris. Ele está apaixonado por Lídia, uma garota da escola que faz parte da equipe de teatro e está ensaiando a peça “Jogo do Amor e da Chance”, de Marivaux. Sem coragem de demonstrar seus sentimentos, Krimo pressiona o diretor do grupo para participar do espetáculo e se aproximar de Lídia.