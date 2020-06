30 suspenses obrigatórios para ver durante a vida

3 — O Iluminado (1980), Stanley Kubrick

Durante o inverno, o escritor Jack Torrance é contratado para trabalhar como caseiro do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado. Ele deseja aproveitar a oportunidade para vencer seu bloqueio criativo e escrever. Jack vai para o hotel com sua esposa, Wendy, e seu filho, Danny. Lá, ele descobre segredos sombrios do hotel e, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso, atormentando a própria família.