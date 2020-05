15 filmes obrigatórios para assistir durante a vida, disponíveis na Netflix

Grease — Nos Tempos da Brilhantina (1978), Randal Kleiser

No verão de 1958, Danny Zuco conhece Sandy, uma doce australiana. Os dois aproveitam os dias de férias na Califórnia e se apaixonam. No início do ano escolar, Danny é surpreendido pela chegada de Sandy, que se mudou para os EUA com a família e está estudando no mesmo colégio. Enquanto ela fica feliz por reencontrar seu amor de verão, Danny, que lidera a gangue dos T-Birds, age com indiferença.