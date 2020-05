Assistindo Hulu e outras plataformas de streaming inéditas no Brasil

Uma rede privada virtual, ou VPN, pode ajudá-lo a disfarçar seu endereço IP ao acessar a Internet e pode ser uma ferramenta legal e útil.

Este aplicativo também pode interromper a otimização do ISP e oferecer aos usuários largura de banda ilimitada. No entanto, você pode descobrir que, ao proteger sua privacidade online, também pode fazer algumas das coisas mais divertidas, como assistir programas de TV e filmes na Netflix de outros países e Hulu, por exemplo; plataforma de streaming que ainda não está disponível no Brasil mas cheia de filmes e séries inéditas.

Embora defendamos o uso de uma VPN para todas as suas atividades online, é importante notar que existem limitações impostas por alguns provedores de serviços. E isso significa que você pode não conseguir acessar alguns serviços com uma VPN.

Mas se você pode usar uma VPN Netflix, em um serviço de streaming, como Disney+ ou Hulu, terá acesso a conteúdo que pode estar indisponível no seu país.

A Netflix possui mais de 5.000 títulos, por exemplo, mas nenhum país oferece todos os 5.000. Felizmente, existem algumas soluções alternativas, como discutiremos abaixo.

Por que você precisa de uma VPN para Netflix e Amazon Prime Video?

A internet pode ser global, mas os contratos geralmente não são. Isso significa que você encontrará frequentemente um serviço que transmite muitos filmes e programas de TV para clientes em um país e uma seleção diferente em outro país. Então, o que acontece se você mora no país X, mas deseja acessar as coisas que a Netflix transmite no país Y?

E se você estiver de férias em outro país? Vai perder o novo capítulo da sua série favorita?

A Netflix implementou uma proibição de VPN em seus servidores, numa tentativa de apaziguar os interesses dos detentores de direitos autorais.

Enquanto isso, o Amazon Prime Video é um dos mais hábeis em impedir que VPNs acessem seu conteúdo. Tudo é feito para impedir que os usuários acessem filmes e programas em países nos quais o serviço Netflix e o da Amazon Prime Video não têm o direito de transmitir no momento.

Enquanto alguns podem dizer que esta é uma abordagem injusta, porque os usuários pagam praticamente o mesmo valor em qualquer país, outros podem utilizar um aplicativo VPN como o da ExpressVPN para contornar esta situação.

O que é uma VPN e como ela pode resolver meus problemas de streaming?

Uma VPN é uma rede privada virtual. É essencialmente um túnel privado entre você e o site ou serviço que você está acessando. Onde as coisas ficam interessantes é que o túnel pode parecer estar em algum lugar que não é, então, por exemplo, você pode estar no Brasil, mas pode estar se conectando a partir dos EUA.

Isso é bom para evitar a censura, o que é ótimo se você é alguém que precisa viajar regularmente para lugares que podem ser um pouco mais rígidos quanto a qual conteúdo ele quer que os cidadãos tenham acesso.

Uma VPN permitirá que você ignore isso e transmita seus programas favoritos enquanto estiver no exterior. As VPNs são uma maneira bastante eficaz de contornar restrições geográficas como essa ou se você deseja apenas transmitir um programa que não está disponível em seu país.

A razão pela qual as VPNs permitem acessar o conteúdo da Netflix e da Amazon Prime Video de outros países é porque ambos os serviços verificam seu endereço IP ao se conectar. Se o seu endereço IP parecer estar nos EUA, você verá o conteúdo que eles têm nos EUA.

Além de usar uma VPN para acessar o Amazon Prime Video e o Netflix no exterior, você pode usá-lo para desbloquear esses serviços de streaming. Hipoteticamente, você pode até configurar uma VPN para ver qualquer conteúdo que os dois serviços de streaming ofereçam em outros países. Mas o maior ganho que você vai ter é com o Hulu que ainda não tem data para estrear no Brasil.