30 brinquedos dos anos 1980 e 90 que todas as garotas queriam ter

1 — Furby

Furby é um bichinho de pelúcia que se assemelha a uma coruja. A versão clássica, lançada no fim dos anos 1990, foi um sucesso no Brasil.

2 — Bambolê

Os bambolês podiam ser brinquedos comuns, mas tornaram-se um fenômeno devido ao sucesso do grupo É o Tchan!.

3 — A casa da Barbie

Ter uma Barbie original já era um privilégio no Brasil. Mas a casa da Barbie, com todos os cômodos e móveis coloridos, era um sonho de consumo.

4 — My Little Pony

My Little Pony era um desenho animado exibido no Xou da Xuxa. Os bonecos inspirados nos cavalinhos foram um sucesso entre as garotas.

5 — Raspadinha da Eliana

Com alguns cubos de gelo e um pouco de suco, a máquina da Eliana fazia uma raspadinha na hora. Mas, não era um brinquedo acessível.

6 — Papéis de carta

Mesmo que não houvesse realmente a necessidade de escrever correspondências, colecionar papéis de carta era uma unanimidade entre as garotas.

7 — Coleção Moranguinho

Inspiradas no desenho animado, as bonecas Moranguinho tinham cheirinho de fruta e marcaram a história da marca Estrela no Brasil.

8 — Coleção Coisas que Toda Garota Deve Saber

Os livros de Samantha Rugen, lançados em 1997, davam dicas sobre saúde e beleza para garotas adolescentes.

9 — Estojo Kipling

Para colocar as canetinhas coloridas, a opção mais famosa (e mais cara) era um estojo da Kipling, que vinha com um macaquinho de pelúcia.

10 — Baby Dinossauro

O boneco do Baby Dinossauro, o caçula da famosa Família Dinossauros, repetia o mesmo bordão do personagem: “Não é a mamãe!”.

11 — Meu Primeiro Gradiente

O Meu Primeiro Gradiente era um gravador portátil que vinha com um microfone. Foi o primeiro karaokê daquela geração.

12 — Bonecos dos Power Rangers

Os Power Rangers faziam sucesso tanto com os meninos quanto com as meninas. As miniaturas que imitavam os super-heróis eram uma febre na época.

13 — Dream Store da Barbie

A loja de cosméticos da Barbie tinha todos os itens de uma loja de verdade, desde um balcão chique até as miniaturas de maquiagens.

14 — Carimbos

Tão importantes quanto os papéis de carta eram os carimbos. Os da Hello Kitty e da Turma da Mônica estavam entre os mais disputados.

15 — Kit Frit

O Kit Frit vinha com um pequeno grill de brinquedo e várias miniaturas de alimentos, como ovo, salsicha, camarão e hambúrguer.

16 — Susi

A boneca Susi, criada pela marca nacional Estrela, era uma das maiores concorrentes da Barbie. Tinha várias versões, até uma inspirada na banda É o Tchan!.

17 — Baby Xuxa

Como a Xuxa era a apresentadora infantil mais famosa da época, tinha bonecas de todos os tamanhos. Mas a Baby Xuxa, que segurava o cãozinho Xuxo, fez muito sucesso.

18 — Estrelinha Mágica

Inspirada no filme “Mônica e a Estrelinha Mágica” (1988), a estrelinha de brinquedo acendia e apagava. Foi lançada pela Tectoy.

19 — Melocoton

O Melocoton era o fantoche que acompanhava a apresentadora Eliana no programa Bom Dia & Cia. Foram vendidas mais de 250 mil unidades do boneco.

20 — Microfone da Xuxa

Em formato de palhacinho, o microfone de brinquedo era igual ao que era usado pela apresentadora e tinha um botão que acendia o nariz vermelho.

21 — Caixa Registradora

A imitação da caixa registradora realizava o sonho de muitas crianças: passar as compras no mercado. E ainda vinha com várias notinhas falsas de dinheiro.

22 — Lousa Mágica

Depois de fazer vários desenhos na lousa mágica, era possível apagar tudo arrastando um botão. Ninguém sabia como funcionava, parecia mágica.

23 — Baby Fofão

O personagem Fofão foi um dos maiores sucessos na TV durante os anos 1980. O boneco baby, lançado em 1989, tinha cheirinho de lavanda.

24 — Tamagotchi

O Tamagotchi era um pequeno aparelho portátil que simulava um animal de estimação virtual. Caso não fosse bem cuidado, ele “morria”.

25 — Maquininha de escrever

Nos anos 1990, era raro alguém possuir computador no Brasil. Por isso, o mais chique ainda era digitar numa máquina de escrever.

26 — Lu Patinadora e Lu Esquiadora

Teoricamente, a dupla de bonecas deveria patinar e esquiar. Mas, elas não ficavam em pé por muitos segundos.

27 — Flores Dançantes

Com um mini instrumento musical e óculos coloridos, as flores de brinquedo dançavam toda vez que tocava alguma música.

28 — Fofoletes

As Fofoletes eram pequenas bonecas de apenas sete centímetros, que vinham em embalagens que se pareciam com caixas de fósforos. Tinham cheirinho de chocolate.

29 — Boneca Meu Bebê

A boneca Meu Bebê, da marca Estrela, acompanhou várias gerações de garotas brasileiras, desde os anos 1960. É considerada um clássico.

30 — Toca do Gugu

O apresentador Gugu era adorado pelas crianças nos anos 1990. Ele lançou vários brinquedos, mas o mais desejado era a Toca do Gugu, uma pequena barraca.