61 filmes obrigatórios para ver durante a vida

10 — Cidadão Kane (1941), Orson Welles

Supostamente baseado na vida do magnata da imprensa William Randolph Hearst, “Cidadão Kane” conta a história de Charles Foster Kane, um menino pobre que acaba se tornando um dos homens mais ricos do mundo. Antes de morrer, Kane pronuncia uma palavra desconhecida: “Rosebud”. Após semanas de sensacionalismo com a notícia da morte, o jornalista Jerry Thompson é encarregado de descobrir o significado da palavra, entrevistando as pessoas que conviviam com o empresário.