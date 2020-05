Os 100 melhores livros de todos os tempos

8 — Lolita (1955), de Vladimir Nabokov

“Lolita” é um dos mais importantes romances do século 20. Polêmico e irônico, ele narra o amor obsessivo de Humbert Humbert, um cínico intelectual de meia-idade, por Dolores Haze, Lolita, de 12 anos. Humbert se casa com a mãe de Lolita e, após a morte da esposa, começa a se relacionar com a garota. Para evitar que Lolita fuja, ele alega que ela será enviada para um orfanato se o deixar. Humbert também manipula a garota com dinheiro e presentes, em troca de favores sexuais. Nabokov compôs a maior parte do manuscrito — que ele mesmo chamou de “bomba-relógio” — entre 1950 e 1953. Nos dois anos seguintes, ouviu recusas de várias editoras. O livro foi publicado apenas em 1955.