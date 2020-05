10 filmes sobre animais para você assistir com seu pet na Netflix

A Menina e o Leão (2019), Gilles de Maistre

A adolescente Mia cresceu em uma fazenda de leões comprada por seus pais, John e Alice, na África do Sul. Desde pequena, ela tem uma profunda conexão e amizade com Charlie, um leão branco. Seu pai vende os felinos para caçadores que matam os animais apenas para exibi-los em fotos. Com medo de que o pai venda Charlie, que é de uma espécie em extinção, Mia foge com o leão e tenta levá-lo para um santuário.