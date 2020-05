10 filmes sobre gastronomia na Netflix que vão te deixar com fome

Jiro Dreams of Sushi (2011), David Gelb

Com quase 90 anos, Jiro Ono trabalha incansavelmente em seu restaurante, o Sukiyabashi Jiro, famoso por servir o melhor sushi do mundo. Há décadas preparando essa iguaria da cozinha japonesa, o chef diz que ainda está em busca da perfeição. Enquanto isso, seu filho, Yoshizaku, conta como é viver com a pressão de ter que substituir o pai no comando do lendário restaurante.