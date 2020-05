O Museu Britânico, o mais importante de Londres, anunciou uma grande reformulação em seu acervo digital, disponibilizando gratuitamente mais de 1,9 milhão de imagens de suas coleções, todas com alta resolução. Os visitantes do site podem baixar as fotos, compartilhá-las ou adaptá-las para fins não comerciais.

“A coleção online do Museu Britânico torna milhões de obras acessíveis aos cidadãos do mundo. Seja você um estudante, um artista ou um amante da cultura, este é um recurso para explorar a riqueza e a diversidade da história humana contidas na coleção do Museu Britânico. É também uma plataforma na qual podemos compartilhar os mais recentes conhecimentos e pesquisas”, disse o diretor do museu, Hartwig Fischer.

A coleção aborda toda a história da civilização, desde os primeiros objetos criados pela humanidade às obras de artistas contemporâneos. Dentre as imagens, encontram-se algumas preciosidades, como desenhos do pintor Rafael, de Leonardo da Vinci, as famosas relíquias do Partenon de Atenas e o Jogo de Ur, um jogo de tabuleiro de 5 mil anos atrás, da Mesopotâmia.

Para navegar pelo acervo, basta escrever uma palavra-chave na caixa de pesquisa ou escolher algum dos temas disponíveis: Américas, Animais, África, China, Egito, Morte e Memória, e Desejo, Amor e Identidade. Para fazer o download de uma fotografia, clique em “Use this image” e depois em “Download this image”.

O Museu Britânico anunciou que ainda está trabalhando em algumas melhorias no site e nas imagens. Mas, devido à pandemia da Covid-19 e ao isolamento social em todo o mundo, lançou a coleção antes do previsto para que todos tivessem acesso à cultura durante este momento difícil.

Clique no link para acessar: Museu Britânico disponibiliza 1,9 milhão de imagens históricas em alta resolução para download