Os 10 melhores filmes da Netflix em 2020

Para ajudar os cinéfilos que procuram bons filmes no catálogo da Netflix, a Bula reuniu em uma lista os dez melhores lançados em 2020. Foram analisados apenas os longas originais ou distribuídos pelo serviço de streaming. Os escolhidos foram bem-avaliados pela crítica especializada e pelos espectadores, na plataforma e em sites de cinema. Entre eles, destacam-se “A Casa”, de David e Alex Pastor; “Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você”, de Michael Fimognari; e a animação “Sitara: Sonhando com as Estrelas”, dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy. Os títulos estão organizados por ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



A Casa, de David e Alex Pastor Javier Muñoz é um publicitário conceituado que perde o emprego e sofre para encontrar outro, pois já está com a idade avançada. Sem ter outra opção, ele tenta levar uma vida modesta ao lado da família e vende seu apartamento. Mas, ao perceber que ainda tem a chave, Javier decide visitar sua antiga casa e fica obcecado pelos novos moradores do lugar. Então, ele começa a se infiltrar na vida da família, com o objetivo de recuperar seu status.

Isi e Ossi, de Oliver Kienle Isi, uma jovem rica, tem o sonho de estudar culinária em Nova York. Mas, seus pais se negam a pagar o curso, pois querem que ela faça faculdade na Alemanha. Para provocá-los, ela finge namorar Ossi, um ex-presidiário e lutador de boxe que está com sérios problemas financeiros. Caso consiga ganhar o dinheiro dos pais, Isi promete dar uma parte a Ossi.

Notas de Rebeldia, de Prentice Penny Elijah sempre foi apaixonado por vinhos e finalmente tem a chance de se tornar sommelier, estudando em uma escola renomada. Mas, seu pai, Louis, deseja que ele assuma o negócio da família, uma tradicional churrascaria em Memphis. Enquanto Elijah luta para se dar bem nos estudos e se desvencilhar das expectativas do pai, Louis se sente rejeitado pelo filho.

Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você, de Michael Fimognari Lara Jean não esperava se apaixonar por Peter Kavinsky, o garoto mais popular da escola, quando os dois fingiam namorar. Mas, agora eles são oficialmente namorados e se dão muito bem. Até que John, uma paixão de infância de Lara Jean, reaparece e confessa que nunca conseguiu esquecê-la. Mesmo sabendo que ama Peter, a garota fica balançada com a chegada de John.

Por Lugares Incríveis, de Brett Haley Violet Markey é uma adolescente que sente culpa por ter sobrevivido ao acidente que matou sua irmã. Theodore Finch é perseguido no colégio e em casa. Prestes a cometer suicídio, os dois se conhecem no alto de uma torre e se tornam grandes amigos. Violet e Theodore decidem viajar juntos pelo estado onde moram. Ao longo da jornada, eles descobrem os motivos pelos quais ainda vale a pena viver.

Sergio, de Greg Barker O filme retrata a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e os últimos dias de vida do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU) e Alto Comissário para os Direitos Humanos, ele morreu em 2003, em Bagdá, vítima de um atentado a bomba contra a sede da ONU. O ataque, que matou outras 21 pessoas, foi realizado pela Al Qaeda, que afirmou que Sérgio era o alvo principal.

Sitara: Sonhando com as Estrelas, de Sharmeen Obaid-Chinoy No Paquistão dos anos 1970, Pari é uma garota de 14 anos que sonha em pilotar aviões, mas seu pai deseja casá-la com um homem mais velho para fazer jus às tradições. A história de Pari é contada pela perspectiva de sua irmã mais nova, Mehr, que tem apenas 6 anos e desconhece as barreiras que se colocam em meio aos sonhos das mulheres de sua família.

Tigertail, de Alan Yang Depois de uma infância difícil em Taiwan, o jovem Pin-Jui sonha em viver nos Estados Unidos. Apesar de estar profundamente apaixonado pela namorada, ele decide abandonar tudo e se casar com a filha de seu chefe para conseguir se mudar para a América. Mas, com o passar dos anos, ele se arrepende de suas decisões, pois constrói um casamento infeliz e uma relação distante com sua filha, Angela.

Troco em Dobro, de Peter Berg Spenser, um ex-policial problemático, acaba de deixar a prisão e pretende ir embora de Boston definitivamente. Antes, ele é obrigado a ajudar seu mentor e treinador de boxe, Henry, a instruir um novato promissor, chamado Hawk. Quando dois de seus ex-colegas são assassinados, Spenser pede ajuda a Hawk para encontrar os culpados e mandá-los para a cadeia.