Faça um tour virtual em 360ª graus com as crianças nas melhores atrações dos parques da Disney

Figurando entre os lugares mais famosos do mundo, a Disney, em Orlando, recebe mais de 150 milhões de visitantes anualmente. O chamado complexo da “Disneyworld” é formado por seis parques diferentes, além de vários hotéis e áreas de entretenimento. Enquanto não há como conhecer ou revisitar esses locais, é possível fazer um tour virtual completo pelo canal Virtual Disney World.

Desde 2016, esse canal no YouTube disponibiliza vídeos em 360º de todos os brinquedos e ambientes dos parques da Disney e da Universal. Entre as atrações apresentadas, estão as mais disputadas, como a Slinky Dog Dash, montanha-russa da Toy Story Land; o passeio de barco Frozen Ever After, o trem Expedition Everest, a Torre do Terror, as gôndolas voadoras do “Dumbo the Flying Elephant” e muitas outras.

Segundo o canal anuncia, a experiência dos vídeos se torna melhor com um fone de ouvido de realidade virtual. Mas, é possível assisti-los com fones comuns. Se estiver usando um smartphone, basta movimentar a tela para visualizar tudo em 360º. Com notebook ou computador, use o mouse para mover o vídeo.

“O Virtual Disney World oferece uma experiência imersiva completa como nunca. Reviva as atrações e lugares que você ama a qualquer hora, em qualquer lugar!”, diz o anúncio do canal. Para finalizar o passeio, na conta oficial da Disney no YouTube há um vídeo do desfile “Magic Happens Parade”, um dos maiores espetáculos dos parques.

Clique aqui para acessar: Tour Virtual em 360º pelos parques da Disney, em Orlando